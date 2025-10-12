Simpsonovi. Kdo daroval Bartovi svůj hlas? Nancy Cartwright a Martin Dejdar
Když Cartwright navštívila Londýn, pokusila se vyrušit notoricky nehybné stráže Buckinghamského paláce. „Co se děje, kámo, já jsem Bart Simpson, kámo!“ vyhrkla ze sebe. Za každou epizodu v Simpsonech brala kolem 300 tisíc amerických dolarů. Českým protějškem se pak stal oblíbený Dejdar, akorát s tím rozdílem, že suma za epizodu byla podstatně nižší a ještě k tomu v korunách.
Americký seriál o veselé a podivné rodince Simpsonů oživili svými hlasy vynikající herci a dabéři. Barta namluvila Nancy Cartwright. K drzému Bartovi má silné pouto a říká, že „Bart je kulturní ikona, protože je to ten malý chlapec v každém z nás, kterému to projde“.
Bart a žena, která mu propůjčila hlas
„Je ve mně trochu Barta,“ vyslovila se Nancy Cartwright neboli hlas Barta Simpsona z veleúspěšného animovaného seriálu. Je to obyčejný drzý kluk, který má více štěstí než rozumu. Diváci se vždy diví, když zjistí, že kresleného uličníka dabuje žena, která je typem obyčejné americké matky. Nancy je opravdu matka dvou dětí a cítí, že je normální. Původně měla dabovat Lisu, ale při čtení scénáře ji zaujala postava Lisina bratra. Slovo dalo slovo, návrh byl přijat a velice rychle se podepisovala smlouva. Cartwright je skvělá dabérka a role Barta se zhostila dokonale. Nejenže potvrdila svůj um, ale dokázala do němého Barta vložit i osobitý charakter. Neúnavně na sobě pracuje a produkčnímu týmu je schopná předložit i další materiály k práci či případnou inspiraci. „Prostě do toho dávám maximum a snažím se, aby každý záběr byl trochu jiný než ten předchozí, aby měli na výběr,“ tvrdí herečka.
Český dabing uličníka ze Simpsonů
Český dabing má na svědomí komik a herec Martin Dejdar. Zdalipak i v Dejdarovi je trochu Barta jako u Nancy? Podle toho, jaká to byla tvrdá palice v dětství a mládí, tomu asi tak bude. Již od sedmé třídy základní školy všude prohlašoval, že půjde na DAMU, i když tehdy možná ani nevěděl, co to DAMU vlastně znamená. „Možná ten prvotní impuls byl, že jsem chtěl bejt slavnej,“ tvrdí Dejdar. Tato touha jej neopustila ani na gymnáziu, kde se mu všichni smáli a nevěřili tomu, že to dokáže. Měli ho za pomatence! Tyto pochyby byly opodstatněné, neboť tu bylo 1 %, že se na divadelní fakultu dostane. Ředitel gymnázia mu nakázal, aby si kromě DAMU podal přihlášku i na jinou vysokou školu. Dejdar byl takový paličák, že si dal vojenskou vysokou školu někde v Olomouci, ačkoliv tento svět bytostně nesnáší. Nakonec měl velké štěstí a na DAMU se na první dobrou dostal. Hercova dlouholetá kariéra u divadla, u filmu a v televizi je důkazem, že to byla správná volba.
V Nancy je mnohem více než Bart
Herečka Nancy Cartwrightová nedabovala pouze Barta. V seriálu o neposlušné rodince Simpsonů toho má na svědomí více. Jejím hlasem zde promlouvají třeba Nelson Muntz nebo Ralph Wiggum. Dabovala i animované postavičky v jiných snímcích – jde třeba o Chuckieho Finstera v seriálu Rugrats, Rufuse v Kim Possible, Mindy Sadlier v Animaniacs a mnoho dalších. K tomu se objevila v řadě hraných filmů. Fenomenální úspěch jako v Simpsonech se ale už neopakoval. Herečka má dysfunkční americkou rodinku moc ráda, ačkoliv někteří se domnívají, že mediální rozruch, který vyvolala, není dobrým příkladem.
Většina fanoušků, kteří seriál sledují, je spokojená a Simopsony si užívá. Za to, že postavičky přežily, vděčí humoru a ostré satiře, která má stále co říct dospělým i dětem. „Na téhle dysfunkční rodině je něco pravdivého,“ uzavírá Nancy Cartwright.
Zdroj: autorský článek
