Kevin Dahlgren vyvraždil celou rodinu a pak utekl do Spojených států. Ve vězení si sáhl na život

Již od dětství žil v přesvědčení, že bude zabíjet, a jeho rodiče doufali, že pobyt v jiném prostředí mu pomůže se od těchto představ oprostit. Své české hostitele však promyšleně a brutálně povraždil do jednoho. Jako masového vraha jej u nás čekal doživotní trest.

Nejprve se policie domnívala, že šlo o nešťastnou náhodu, ale při bližším ohledání jí bylo vše jasné. Pachatel Kevin Dahlgren se v domě rodiny Harokových jenom poflakoval, a když se ho sestřenice zeptala, kdy začne pracovat, zrodil se v jeho mozku ďábelský plán. Uvnitř v jeho nitru mu hlasy říkaly, že má zabít. Když vše plánoval, byl úplně klidný, koupil si nůž a násilně ukončil životy čtyř nevinných lidí.

Krvavá jatka

Kevin se cítil být výjimečný a považoval se za antihrdinu vyvoleného zabíjet, chtěl se stát sériovým vrahem. Tento jeho pocit si přivezl do Čech, kde měl nalézt vnitřní klid. Duševní harmonie se však nekonala. Psychopatická mánie v rodině jeho českých příbuzných gradovala a propukla v plném rozsahu. Vyvraždil čtyřčlennou rodinu Harokových z Ivanovic u Brna.

K činu došlo v květnu 2013. První obětí byl manžel jeho sestřenice, na kterého zaútočil nožem a zasadil mu desítky ran nožem. Podobně dopadla sestřenice a jejich starší syn. Poté si počkal na nejmladšího syna, kterého po jeho příchodu udeřil kamenem, a dílo dokonal několika sečnými ranami nožem, aby měl jistotu. Mrtvoly odtáhl do garáže, hodil na ně látky a zapálil je.

Pečlivě po sobě uklidil

Když v mezičase přišla do domu uklízečka, poslal ji domů a sám důkladně uklidil stopy po zločinu. Při úklidu postupoval sice důkladně, ale přece jenom nějaké stopy pro kriminalisty na místě činu zanechal. Při vyšetřování jej usvědčily daktyloskopické otisky na nábytku, pachové stopy z kotníků a zápěstí obětí nebo krev na balíčku, který převzal od pošťačky. Svědci také potvrdili, že v době vraždy se nacházel na místě činu. Nejdůležitější důkazy odhalila až americká policie v jeho kufru, kde se nacházely kraťasy s krví zemřelých.

Při soudním řízení velmi pomohl znalecký posudek, podle kterého byl vrah „sebestředný a přesvědčený, že v tomto boji zvítězí“, jak ujišťuje státní zástupkyně JUDr. Ludmila Doležalová. „Kevin Dahlgren trpěl těžkou smíšenou poruchou osobnosti. On měl takové charakterové vlastnosti, jaké jsou typické pro vraha. On by dříve nebo později něco takového udělal, ať už tady, nebo někde jinde,“ vysvětluje kpt. Ing. Ivo Palička, vyšetřovatel Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Útěk domů

Mladý psychopat se mylně domníval, že unikl spravedlnosti, když se vracel do Spojených států. Po brutálním aktu šel na tramvaj směr Brno, kde si vzal taxíka, který ho odvezl do Vídně. Ve Vídni odletěl letadlem mířícím do USA. Díky mlčenlivosti a diskrétnosti policie na vraha doma na letišti čekala FBI, kde mu nasadila pouta. Tímto však ještě nic neskončilo. Právní systém USA totiž nemůže soudně stíhat svého občana za zločin, který spáchal v jiném státě.

Po vleklých tahanicích nepomohlo vrahovi ani právnické eso a po více jak dvou letech po události si jej převzala česká policie. Zprvu se nechtěl přiznat a přišel s verzí, že utíkal před rumunskou mafií, která měla prý smrt celé rodiny na svědomí. Nakonec přece jenom vyměknul a přiznal se. Po patnáctiměsíčním pobytu ve valdické věznici zbaběle spáchal sebevraždu.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (Policie ČR, J. Kačánová: Slavné české mordy)

