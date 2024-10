Případ studenta, který zavraždil svého kantora. Policisté dopadli vraha poměrně rychle

K tragédii učitele vedla bizarní pavučina událostí. S jeho bývalým žákem jej stmeloval organizovaný zločin, oba dva totiž byli členy gangu. Jednou se pohádali a mladík to nevydýchal a zabil. Zločinné seskupení pak kvůli vraždě brzy skončilo před soudem.

K vraždě došlo v roce 2009 na Břeclavsku a smrt nastala následkem vícečetných střelných poranění. Ke zjištění totožnosti napomohla stomatologická karta nalezená na místě činu a expertíza DNA. Smutné bylo, že vrah neměl žádné morální zábrany.

Vražda v afektu

Provinění gangu – kradli, nelegálně drželi zbraň, zneužili cizí automobil, spolčili se při organizovaném zločinu, přihlíželi při vraždě.

Čtyři hříšníci si přišli na pěkné peníze při vykrádání bankomatů. Jedním z nich byl jejich kamarád, který vyučoval na základní škole. Táhlo mu tehdy na padesátku. Ten se s bývalým žákem nepohodl, když došlo na lámání chleba, a neštěstí bylo na světě. „Vraždil dvaatřicetiletý, už dříve několikrát trestaný muž. Poškozený byl zastřelen zřejmě v afektu po hádce několika ranami z pistole,“ vysvětluje mjr. Petra Ledabylová z Krajského ředitelství policie Jihomoravského kraje.

Vrah a jeho kamarádi udělali osudnou chybu, když zahlazovali stopy, což potom policii při vyšetřování hodně pomohlo. „Ani snaha zakrýt stopy po trestném činu jim však nepomohla, protože od nálezu mrtvoly zahrabané v lese severně od Brna trvalo kriminalistům jen osm dní vypátrat a zadržet pachatele,“ tvrdí Ledabylová.

Ohořelý automobil

Vozidlem vlastně celý případ odstartoval a po ohlášení ztráty auta Škoda Octavia začala být policie v pohotovosti. Auto nikdo neodcizil, jak by se mohlo zdát, majitel ho jenom půjčil jednomu chlapovi z bandy. Vyšetřovatelům netrvalo dlouho a Škodovka se našla ohořelá a zničená v lese u obce Hlinné na Žďársku.

Okolnosti ohledně nalezeného vraku komentuje Ledabylová: „Pachatelé vozidlo odvezli a následně zapálili co nejdál od místa činu, aby co nejvíce zahladili případné stopy po vraždě a zkomplikovali své dopadení.“

Likvidace důkazů

Vražedná zbraň – pistole CZ 70 7,65 mm – chvilku kolovala mezi známými zločinců, než se dostala do rukou spravedlnosti.

Nezbavili se pouze auta, ale odstranili i jiné důkazy jako zbraň a mobil zavražděného. Lidé, kteří znali zesnulého, se po něm sháněli, a tak si mladíci opatřili starší neopotřebovaný mobil a jakoby ze zahraničí poslali zprávy jménem zemřelého. „Nebojte se o mě. Jsem v pořádku v Rakousku,“ stálo v SMS. Tato zpráva měla kantorovy známé uchlácholit a nechat při vědomí, že je vše v naprostém pořádku.

Ten, kdo zabil, se zbavil též pistole, kterou prodal muži, jenž ji pustil dál. „Zbraň jeden ze spolupachatelů prodal novému majiteli, který ji následně také prodal. Tuto pistoli pak kriminalisté vypátrali a podrobili balistické expertíze, která potvrdila, že se jedná o vražednou zbraň,“ vysvětluje Ledabylová.

Nepodařený útěk za hranice

Když cítili, že jim teče do bot, vymysleli bojový plán. Zamýšleli utéct do Rakouska a zároveň si vymysleli historku, která vylučovala, že se kdy vůbec nějaká vražda udála. „Cílem cesty do Rakouska bylo předstírat, že zavražděný muž se pohybuje na rakouském území. Proto jeho starý mobilní telefon odvezli tam a rozeslali z něj zprávy jménem své oběti, ve kterých měl mrtvý učitel známým sdělit, že je v Rakousku, kde nějakou dobu setrvá, a že je v pořádku,“ uvádí Ledabylová.

Dobrá práce kriminalistů vedla k rychlému dopadení vraha a jeho kompliců. Přechod hranic se jim nepodařil a policie je zadržela ještě před útěkem přes celnici. Při vyšetřování začalo vše do sebe zapadat jako mozaika. Objasnily se okolnosti vraždy a další závažné prohřešky a podivná parta skončila ve vězení.

Zdroje: autorský článek spolu s dalšími zdroji (Policie ČR, NCOZ SKPV)

