Penzijní spoření a rodinný rozpočet: Jak najít rovnováhu mezi spořením a běžnými výdaji?

Důchodové spoření je totiž skvělý způsob, jak si postupně budovat finanční polštář na stáří, aniž by to zásadně zasáhlo váš rodinný rozpočet. Výhodou je, že si sami určujete, kolik budete měsíčně odkládat. Už při příspěvku 500 Kč měsíčně, což většinu rodin nijak významně nezatíží, získáte nárok na státní podporu. Pokud si můžete dovolit ukládat víc, ideální hranicí je příspěvek 1 700 Kč měsíčně – právě od této částky totiž dosáhnete na maximální státní příspěvek až 4 080 Kč ročně. Další výhodou jsou i daňové úlevy, které je možné uplatnit u částek nad 1 700 Kč měsíčně. Na maximální daňový odpočet pak dosáhnete při příspěvku 5 700 Kč měsíčně.

Nezapomínejte, že výši příspěvku si můžete kdykoliv upravit podle aktuální situace. Když přijde období, kdy dáváte přednost rodinným aktivitám nebo se objeví nečekané výdaje, není problém příspěvek dočasně snížit. Jakmile se rozpočet znovu nadechne, zase ho můžete navýšit. Právě tahle flexibilita je jednou z největších výhod doplňkového penzijního spoření.

V praxi to znamená, že si můžete užívat společné víkendy, dovolené nebo dětské kroužky a zároveň si pozvolna a nenápadně tvořit rezervu na budoucnost. Důležité je hlavně začít. I menší částky se časem nasčítají a díky státním příspěvkům, příspěvkům zaměstnavatele a daňovým úlevám se vaše úspory zhodnocují rychleji, než byste čekali.

Pokud chcete mít jistotu, že vaše spoření na důchod skutečně zapadne do rodinného rozpočtu, zkuste si jednou za čas sednout a projít si příjmy a výdaje. Možná zjistíte, že i drobná úspora v běžných výdajích vám umožní posílat na penzijko o něco víc, aniž byste si museli cokoliv odpírat.

Sjednání doplňkového penzijního spoření je dnes otázkou několika minut a zvládnete to i online. Ať už začnete s minimální částkou, nebo si rovnou nastavíte vyšší příspěvek, podstatné je, že myslíte na svou budoucnost. A zároveň si můžete naplno užívat přítomnost se svou rodinou.

Finanční polštář na stáří

Výše příspěvku

Spoření na důchod a rodinný rozpočet

