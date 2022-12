Baba Vanga i Nostradamus: Jejich předpovědi pro rok 2023 přinášejí války i návštěvu z vesmíru

Koho by nezajímalo, jak bude v příštích měsících žít, jestli nás náhodou nečekají nějaké problémy, na které bychom se mohli připravit, nebo zda se můžeme těšit na klidný a bohatý rok? Ve světle současných světových událostí je bohužel ten klid a bohatství pravděpodobně jen toužebným přáním, ale ani tak bychom neměli házet flintu do žita. Třeba to nebude tak zlé - i když předpovědi, které nám zanechala třeba taková slavná vědma Baba Vanga, právě moc potěšující nejsou…

Baba Vanga viděla biologickou válku

Podle Vangelie Gušterové, po celém světě známé pod přezdívkou Baba Vanga, bychom měli do příštího roku vyhlížet spíš s obavami, protože události, které tato slepá žena předpověděla, nejsou ničím, na co bychom se těšili.

Zatímco některá vidění Baby Vangy můžeme považovat za málo pravděpodobně splnitelná, tak předpověď biologické války, kterou by měla podle jejích vizí začít velká země právě v příštím roce, není nic, co bychom si bohužel dnes nedovedli přestavit. Zvlášť ve chvíli, kdy se k úvahám o takovém postupu netají právě ruský prezident Vladimir Putin, jehož snahy o rychlé ovládnutí sousední Ukrajiny se měsíc po měsíci vzdalují realitě. Jak se tedy bude tento konflikt vyvíjet v příštím roce? Doufejme, že se obavy Baby Vangy nenaplní a místo dalších použitých zbraní dojde k ukončení války.

Mimozemšťané a děti ze zkumavky

Další předpovědi Baby Vangy jsou už více z říše fantazie, ale ani ty bychom neměli brát na lehkou váhu. I když se patrně během následujících dvanácti měsíců nedočkáme chvíle, kdy bude lidské rozmnožování svěřeno jen a pouze laboratořím, stálo by za zamyšlení, jakým směrem se lidstvo vlastně vydalo a jak dlouho ještě vydrží fungovat ve své přirozené podstatě.

Můžeme také věřit, že se ani nebudeme muset potýkat s útokem mimozemšťanů, kteří by podle této bulharské stařeny měli v příštím roce na Zemi zaútočit, ale kdo ví, co se připravuje, ale my o tom zatím nemáme ani tušení. Už několikrát se astronomové přece přesvědčili, že se neznámý objekt může k Zemi přiblížit téměř nepozorovaně a objeví se až ve chvíli, kdy je z pohledu vesmírných vzdáleností doslova na dotek.

Nostradamus předpovídá zkázu

Stejně jako Baba Vanga není příliš optimistický ohledně roku 2023 ani obávaný Nostradamus, jehož předpovědi jsou podle některých vykladačů jeho spisů úspěšné až ze 75 %. Také on hovoří o velké válce, která by podle jeho teorie měla lidstvo sužovat po dlouhých sedm měsíců. Viděl dokonce i nové spojenectví zemí, u kterých by to doposud nikdo nečekal - a tak si můžeme jen přát, aby šlo o země, které budou stát na straně míru a uklidnění světa.

Bohužel ale podle jedné části jeho veršovaných předpovědí pro dvacátá léta tohoto století, tedy pro náš dnešek, bychom měli čekat doslova cokoliv. Původním povoláním lékárník, pak také astronom a vizionář Michel de Nostradame totiž uvádí, že se “po velkém neštěstí na lidstvo chystá další, ještě větší”. Měl na mysli pandemii covidu, války nebo ještě něco dalšího, co by mělo být brzy překonáno ještě větším zlem pro nás, dnešní obyvatele Země?

Předpovědi snad tentokrát nevyjdou

Jistě můžeme brát předpovědi obou vizionářů jen jako neurčité náznaky, které se dají vykládat mnoha způsoby a hlavně jim nemusíme vůbec věřit. Jenomže ve chvíli, kdy si uvědomíme, že třeba Nostradamus už ve svém 16. století celkem přesně předpověděl nástup Hitlera k moci a jeho následné řádění, které stálo životy miliony lidí, že se v jeho vizích objevil třeba i útok na americká dvojčata 11. září roku 2001, tedy teroristický čin, provedený al-Káidou proti USA a další podobné pohromy, je dobré podívat se na jeho schopnosti s respektem.

Jaký tedy bude rok 2023? Z velké části přesně takový, jaký si jej uděláme my, současní lidé. Věřme a přejme si, aby byl co nejlepší, lepší než ty, které máme v poslední době za sebou…

Zdroj: The Sun, Thimes News, History

KAM DÁL: Děkuji vám, soudruzi, za šťastné dětství. Dnes se bavíme mlékem z kravských žaludků, dříve to byly vtipy o komunistech.