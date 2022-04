Bolest zubů trápí občas každého. Při domácí léčbě se můžeme inspirovat některými metodami našich předků

Ještě než lékaři přišli na to, co skutečně způsobuje zubní kazy, domnívali se lidé, že je to práce zubního červa, který se provrtal sklovinou, žije uvnitř zubu a způsobuje bolest. Když se rozzlobil a hýbal se víc než obvykle, zvyšovala se i bolest zubu. Naopak když červ usnul, dalo se trápení lépe snášet - alespoň tak si to vysvětlovali naši předci. A stejně jako z dnešního pohledu prapodivné vysvětlení příčiny bolesti zubů byla i její “léčba”. Některé metody bychom snad mohli vyzkoušet i dnes, jiné si ale jistě s radostí odepřeme.

Medem se nic nezkazí

Jednou z metod, kterou se lidé v minulosti snažili červa vylákat, bylo potírání bolavého zubu medem. Jestli se někdy někomu podařilo “červa” chytit, o tom se tehdejší kroniky nezmiňují, ale jak dobře víme, med má svoje léčivé účinky, tak snad alespoň neublížil. Minimálně se člověk nemusel obávat takový lék i polknout. To další metody jsou mnohem šílenější.

Nic pro arachnofobiky

Co byste řekli třeba na takový pavoučí koktejl. Mnohým z nás naskakuje husí kůže, jen si na tyhle osminožce vzpomeneme, potkat je doma v pokoji je noční můra. Nápad, že si budeme dobrovolně vyplachovat ústa právě rozemletými pavouky, smíchanými s vaječnými skořápkami v oleji, tak určitě nebude tím, co bychom přijali jako možnost k vyzkoušení.

Spálené myši podle Aristotela

Podobně zajímavou metodu doporučoval dokonce i známý Aristoteles. Ten ale rozmixované pavouky nahrazoval mrtvou spálenou a rozemletou myší, smíchanou s mramorovým prachem. Touto směsí pak doporučoval vyplnit otvor ve zkaženém zubu a do několika dnů mělo být po bolesti. Vybrali byste si raději pavouky, nebo myši?

Prevence je lepší

To další zaznamenané metody už byly k nebohým pacientům přece jen o něco shovívavější a mnohdy šlo dokonce spíš o jakousi prevenci než o samotnou léčbu. Starověcí Řekové například věřili, že zuby ochrání vyplachování úst oslím mlékem. Inu co - patrně to nemohlo škodit. Pokud se už zub skutečně rozbolel, pomáhalo také jeho polévání vanilkovým extraktem, což je metoda, která se využívá dodnes a má své opodstatnění. Pochybovat bychom jistě mohli o radě, která sice nebolela, ale také jen těžko mohla pomoci. Někteří lidé totiž věřili, že když si ostříhají nehty právě v pátek, budou mít do týdne od bolavého zubu pokoj.

Pozor na pohřební zvony!

A co dělat pro to, aby se zuby vůbec nerozbolely? I na to staré pověry pamatovaly. Pokud bychom se jich chtěli držet i dnes, měli bychom zapomenout na jídlo ve chvíli, kdy zní pohřební zvony. Naši předkové dokonce mysleli i na problémy, které způsobuje dětem prořezávání prvních zoubků. V téhle době bylo dobré do pokoje, kde miminko spalo, položit vařené vejce. Jak se říká - víra může uzdravovat.

Babské rady, které skutečně pomáhají (a chutnají)

Takže jak je vidět, buďme rádi, že si dnes můžeme s bolavým zubem dojít do ordinace. Kdo by se ale přece jen raději chtěl pokusit přemluvit bolavý zub ke kapitulaci v domácích podmínkách, může zkusit “vyhnat zubního červa” rozkousnutým stroužkem česneku. Právě ten je totiž jedním z nejsilnějších přírodních antibiotik, a tak není vůbec vyloučeno, že může skutečně pomoci. Stejně jako česnek může pomoci rozemletý řebíček nebo kurkuma rozmíchané v kapce olivového oleje, šťáva z cibule nebo žvýkání listů tymiánu. Komu by ale žádná z těchto babských metod nevyhovovala, může zkusit ještě poslední (nebo možná první) možnost, a to je silný alkohol. Jak je známo, slivovice nikdy nic nezkazí, a tak navíc je takový výplach úst poměrně příjemnou metodou léčby. Nejlepší ale samozřejmě je stav, kdy ani o jedné z těchto metod nemusíme vůbec přemýšlet…

