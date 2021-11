Zánět močového měchýře: S antibiotiky počkejte, radí MUDr. Čechová a vysvětluje, jak problémům předcházet

Obtíže trápí ženu v nejintimnějších oblastech, ale mohou omezovat i pracovní či společenské uplatnění. Z toho důvodu je nutné věnovat zvýšenou pozornost prevenci i dalším způsobům léčby. Opakovanými záněty močových cest trpí až 15 % žen. Možností, jak nemoc způsobovanou především bakterií E. coli léčit, je více.

Muži už po prvním zánětu

Urologové však upozorňují na to, že mnoho pacientek, ale ani lékařů o těchto alternativách neví a ihned volí u opakujících se potíží antibiotika. Ta by však měla být vždy podávaná s rozmyslem. Důvodem je kromě velkého zásahu do organismu také to, že si na tyto léky pěstuje lidstvo čím dál větší odolnost.

„Nárůst rezistence na antibiotika je obecně obrovský problém. Některé druhy antibiotik, které dobře fungovaly před pár lety, se dnes už tolik nepředepisují, protože fungovat přestávají. Právě infekce močových cest jsou po respiračních infekcích druhým nejčastějším komunitním infekčním onemocněním. Významným způsobem tak ovlivňují předepisování antibiotik,“ upozorňuje MUDr. Marcela Čechová z Urologické kliniky 2. lékařské fakulty UK a FN v Motole.

K zlepšení situace podle ní nepřispívají například ani praktiční lékaři, kteří mnohdy léčí pacientky s opakujícími se záněty pouze pomocí antibiotik bez dalšího vyšetření. „Často se setkávám s tím, že ženy chodily s akutními obtížemi pouze na pohotovost či k praktikovi, kde dostávaly opakovaně antibiotika, ale o možnostech prevence či o alternativách neslyšely. Pokud se u ženy záněty opakují, patří jednoznačně do péče urologa. Muži by měli urologa navštívit už při prvním zánětu,“ dodává MUDr. Čechová.

Jak to léčit?

Právě urolog je schopen provést důkladnější vyšetření a zjistit možné příčiny zánětu. Nedílnou součástí je i vyšetření vzorku moči. Díky němu se dá totiž zjistit typ a citlivost bakterie, která zánět způsobila, a následně nasadit nebo upravit léčbu "na míru". „Z tohoto důvodu by měl pacient navštívit lékaře vždy osobně. Konzultace a předepisování léků po telefonu či dokonce režimy, kdy si pacient nasazuje antibiotika sám, jsou špatně,“ upozorňuje MUDr. Michaela Matoušková z Urocentra Praha.

Alternativ, jak záněty močových cest léčit, je naštěstí celá řada. „Důležitý je v léčbě hlavně přísun tekutin. Pokud se na to bude dotyčná soustředit, dokáže zánět rozpít. V pokročilejších fázích lze onemocnění léčit například podáváním D-manosy, výplachy močového měchýře kyselinou hyaluronovou či podáváním vakcín vytvořených z bakterií, které infekce v populaci či u konkrétního pacienta nejčastěji vyvolávají,“ vysvětluje MUDr. Matoušková.

Prochladnutí je u žen velký problém

V boji se zánětem mohou pomoci také potraviny s vysokým podílem vody jako hroznové víno či vodní meloun a přírodní přípravky z brusinek, propolisu či ibišku, které brání množení bakterií v močovém měchýři.

Důležitá je však i samotná prevence. Kromě dodržování pitného režimu by se měli lidé také snažit zbytečně neprostydnout. Nejčastější příčinou zánětu je totiž u mužů i žen prochladnutí. „Záněty jsou časté hlavně na jaře, kdy dochází k výkyvům teplot, a potom v létě, kdy se lidé chodí koupat a mají na sobě dlouho mokré plavky. U žen se mohou záněty objevit po pohlavním styku, zde se doporučuje jít se po styku vymočit. Infekce močových cest mohou být spojené s gynekologickými problémy. Z toho důvodu je při opakovaných zánětech vhodné navštívit kromě urologa i gynekologa,“ dodává MUDr. Čechová.

Zdroj: Kongres České urologické společnosti

KAM DÁL: Oko jako promítací plátno: MUDr. Janeková vysvětluje, jak z očí vyčíst příznaky některých vážných nemocí.