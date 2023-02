Legendární svůdník Casanova měl na konci dobrodružného života plné zuby. Zemřel v Duchcově

Notoricky známý svůdník Giacomo Casanova se stal předlohou hned několika filmů i knižních děl, mezi které patřila i jeho vlastní autobiografie.

Filmy, které nejznámějšího milovníka všech dob vyobrazují, se zdají být přehnané. Řada diváků po jejich zhlédnutí pochybuje, že by někdo byl skutečně schopen toho, co postava Casanovy předvádí na televizní obrazovce. Filmoví tvůrci se však – k všeobecnému překvapení – při jeho ztvárnění víceméně drželi faktů.

Casanova byl všeuměl. Nejenže byl magnetem pro opačné pohlaví, ale navíc vystřídal hned několik zaměstnání. Svého času byl duchovním, armádním důstojníkem, divadelním houslistou, diplomatem, hazardním hráčem, špionem, okultistou, spisovatelem a překladatelem slavné Iliady.

Casanova chtěl být duchovním

V 17 letech Casanova studoval, aby se mohl stát duchovním. Nejspíš nikoho nepřekvapí, že od této kariéry nakonec upustil.

Díky jeho původnímu cíli se mu ale dostalo poměrně širokého vzdělání. Učil se matematice, historii, filozofii, ekonomice a naučil se dokonce i řečtině, latině a vystudoval práva. Vzdělání, které ho mělo připravit na kariéru duchovního, mu později ironicky posloužilo jak při svádění dam a slečen, tak při šplhání po společenském žebříčku.

V tomto období také ztratil své panictví se dvěma benátskými sestrami: s šestnáctiletou Nanettou a patnáctiletou Martou Savorgan. Tím začala jeho životní milostná odysea.

Casanova si vydělával především rozumem. Ačkoliv za život vystřídal hned několik zaměstnání, většinou žil na účet druhých. To mu umožnilo naplnit svůj život takovým množstvím dobrodružství, že by to vydalo na život hned několika mužů.

Dodnes je legendou nejen pro to, kolik žen za svůj život vystřídal, ale hlavně díky jeho šarmu a umění svádění.

Slavný svůdník byl hledaný policií po celé Evropě

Giacomo, který se narodil jako nemanželské dítě šlechtice a neměl vůbec dobré vyhlídky do života, byl v dospělosti díky svým mecenášům schopen cestovat téměř po celé Evropě, kde poté procvičoval své umění svádění.

Mimo jiné strávil také dva roky v Paříži, kde měl aféru s náctiletou dcerou své paní domácí, která poté otěhotněla. Její matka na známého milovníka podala žalobu, tu ale soud zamítl. V budoucnu už ale slavný dobrodruh takové štěstí neměl.

Hned poté s ním otěhotněla i čtrnáctiletá Caterina Capretta, kterou její otec okamžitě poslal do kláštera, to ale Casanovu nezastavilo a v aféře pokračoval. Jako by toho nebylo málo, v klášteře si začal ještě s krásnou jeptiškou Marinou Morosini.

Po nějaké době svého milostného řádění si vybudoval nechvalnou reputaci a byl hledán hned několika evropskými policejními organizacemi. V roce 1755 byl zatčen za pohoršování a rouhání. Z vězení ale unikl.

Dokonce ani po nějakém čase za mřížemi se nepoučil a skákal z problému do problému, od jedné ženy k druhé, jako před svým zatčením. To by asi nikoho nepřekvapilo.

Šokující ale byl jeho počin roku 1785, kdy se rozhodl, že má svého dobrodružného života již plné zuby. Posledních 12 let svého života strávil zcela odříznutý od světa. Působil jako knihovník na českém zámku Duchcov, kde 4. června 1798 zemřel.

Zdroj: Weird History, History Today

KAM DÁL: Alcatraz nebyl tak drsný, jak si myslíme. Věznice se podobala spíše pětihvězdičkovému hotelu.