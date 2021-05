Thor nosil svatební šaty a Loki měnil pohlaví. Svět úžasem tleská, feministky mají žně. Dnes je to přeci moderní

Člověk žasne, jak moc je možné odchýlit se od toho, co se píše ve starých řeckých bájích a pověstech. Díla jako The Silence of the Girls od Pat Bakerové nebo Circe, převyprávění příběhu řecké bohyně od Madeline Millerové, jsou prezentovány jako "moderní" pohled. Nebo ještě jinak - přetváří si legendy v duchu feminismu k obrazu svému.

Stačilo se lépe dívat

Logicky existuje nemalá skupina lidí, kteří proti takovému výkladu protestují. Faktem ale je, že kdyby feministické autorky při hledání mýtů zapátraly trochu severněji, zřejmě by se nestačily divit. Severské pověsti sice na první pohled vypadají jako setkání motorkářského gangu Harley-Davidson.

Hlavní roli zde, zdá se, hrají bicepsy, drsné kožené obleky a divoce vyhlížející vousaté tváře. Nicméně, severská mytologie rozhodně není takovou mačo přehlídkou, jak naznačují některé adaptace.

Bohyně jsou bohům rovné

Severští bohové nejsou tak zahledění sami do sebe jako ti řečtí. Nejsou ani nesmrtelní a už vůbec mezi sebou nevedou žádné žabomyší války. Všichni jen chrání jejich společný domov, Asgard, bok po boku před blížícími se hrozbami.

Ovšem ani Asgard není zádným patriarchátem, jak by to snad mohlo vypadat. Bohyně tu mají vlastní svatyni a jsou stejně mocné jako jejich mužští kolegové. Hlavní bohyně Freyja se dokonce se svým protějškem Odinem dělí o duše padlých hrdinů. Tady ale náznaky feminismu zdaleka nekončí.

Loki i Thor měnili pohlaví

Mýty ze severu už dávno rozdmýchávaly diskuzi o roli mužů a žen, která je dnes velmi populární. A také není jisté, zda je podle těchto mýtů pohlaví určeno biologicky, nebo ne. Jeden z hlavních mýtických hrdinů, šibalský podvodník Loki, se totiž v jenom z příběhů proměnil v kobylu, aby zlákal hřebce, který ohrožoval Asgard. Město se mu tak podařilo zachránit.

Loki ale nebyl jediný, co bez problémů měnil pohlaví. Odinův syn Thor, který připomíná pět kulturistů slepených dohromady a obrovským kladivem ovládá bouře a blesky, se údajně také změnil v ženu pomocí přestrojení. To vše proto, aby získal zpátky své kladivo od obrů, kteří mu ho ukradli. Podařilo se mu to ve svatebních šatech.

Feminismus je tu s námi tisíce let

Tyto mýty se zrodily z pohanské víry Vikingů ve Skandinávii. Ti je ústně předávali z generace na generaci. Byly také vyprávěny jako hlavní forma zábavy na různých hostinách a jiných slavnostech. Většinu se podařilo zapsat až kolem roku 1000 n. l., kdy do severských krajin dorazilo křesťanství.

Dnešní pohled na svět se svým způsobem vrací do doby dávno minulé, nebo alespoň do legend s těmito časy spojenými. Feminismus je tu s námi v určité formě už přes tisíc let, stačilo se jen lépe dívat.

Zdroj: The Telegraph

KAM DÁL: Syn prince Harryho a Meghan slaví narozeniny. Lepší dárek si Archie přát nemohl.