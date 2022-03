Jak vycvičit morče? Odhalte, co znamenají jeho projevy a kdy může slyšet na jméno

Po přivezení malého morčátka domů je důležité mu nechat pár dní na rozkoukání. Najednou je bez sourozenců, úplně v jiném prostředí, kde to nezná. Nelze proto očekávat, že se bude chtít hned mazlit.

„Když po pár dnech odkoukáme, že se snaží prozkoumávat klec a okolí, neznamená to, že ho hned začneme chytat a vytahovat. Vše musí jít pomalu. Je důležité na morčátko v klidu mluvit, aby si zvyklo na hlas. Můžeme si vzít do ruky čerstvé ovoce a zeleninu, dát ruku do klece a čekat, jestli si pro dobrotu přijde. Možná si prvních pár dní nedá, ale mohu vám zaručit, že čerstvému ovoci jen tak neodolá a nakonec si pro něj přijde,“ přibližuje specialista společnosti PetCenter Tomáš Vykydal.

Když si už vezme jídlo z ruky, je možné se ho při podávání dobroty dotknout, pohladit a pak časem i vzít do ruky. Pokud pořizujeme zvířátko dětem, je důležité je naučit, jak morče správně držet. Jednou rukou ho podebereme pod předními packami a druhou pod zadečkem. „Žádné chytání a zvedání jednou rukou nebo zvedání za kůži, tím si akorát zkazíme pracně vydobytou důvěru,“ upozorňuje odborník.

Jak porozumět jeho řeči?

Asi nejznámější projev morčat je kvikání. Může být hlasité, dlouhé, pronikavé, ale vždy to znamená: „Já jsem tady!“ nebo „Dej mi dobrotu!“. Morčata se například naučila odposlouchat zvuk otevírání ledničky či šustění sáčku při přípravě krmení. Pokud žijí morčata ve skupině, tak na sebe kvikáním volají. Jestli morče běhá a skáče po kleci a do toho si kvíká, má radost a je spokojené.

Může ale nastat i opačná situace. Totiž, že je zalezlé v domečku, nechce ven a cvaká zuby. Tímto se vám snaží říct, ať ho necháte být. Možná zrovna nemá náladu na mazlení, nebo se ještě bojí. „Jestli máme morčata dvě a cvakají na sebe zuby, je možné, že bojují o své území. Je to výstražný signál: Nech mě být, jsem rozzlobený, nechoď sem, to je moje,“ radí Vykydal.

S dalším častým projevem, se kterým se lze setkat, je jemné okusování. Když je chováte a začne vás jemně "oždibovat" (a je jedno, jestli ruku, triko nebo cokoliv, co má zrovna po ruce). Znamená to, že už nechce být chován, už se mu to nelíbí, je unavený nebo má hlad. Pokud tyto varovné signály podceníte, může přijít trest, morčátko vás může počůrat.

Vrčení a pobrukování

Morčata broukají, když je jim něco nepříjemné. Vrčení také může nastat, když zvíře slyší neznámý zvuk, například když omylem něčím bouchnete. Znamená to něco jako: „Co to bylo?“ Také nemají ráda otáčení na záda, drbání na břiše a zakrývání očí, případně drbání na hlavě.

Pozor na kluky. Pokud pořídíte například dva samce, je dobré počítat s tím, si budou urovnávat postavení a bojovat o území. Vypadá to jako pomalé pohupování a chození dokola, kdy na sebe vrčí a cvakají zuby. Odborník dále vysvětluje: „Také se může stát, že vám jeden samec začne naskakovat na druhého a naopak. Není to ovšem porucha hormonů ani chuť se pářit. Jde o vymezování si dominantního postavení.“

Morče není pes

Přestože morče působí, že je k mazlení jako stvořené, není to v jeho přirozenosti. Mazlíky se z něj snaží udělat lidé. Zároveň ale není agresivní, radši uteče, než aby se s někým pralo. „Když ho držíte v ruce, nikdy vás nekousne, ale bude třeba nespokojeně kňourat nebo bude úplně ztuhlé a potichu, protože se mu to nelíbí,“ dodává Vykydal.

