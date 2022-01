Leden a práce na zahradě: Připravujeme řízky keřů, chráníme také pupeny před hladovými ptáky

Před hladovými ptáky můžeme menší stromky a keře chránit hustou silonovou sítí. Větší koruny ošetřete postřikem vápenným mlékem nebo jiným vhodným přípravkem. Klasický strašák na nenechavé hladovce nezabírá, vyzkoušet můžete elektronickou signalizaci reagující na pohyb.

Většinou však stačí ptactvu nasypat do krmítka olejnatá semena (slunečnice, ořechy, mák, len apod.), která mohou být také zapuštěna do čistého loje. Tak můžete předejít škodám od ptáků, kteří jsou jinak skvělými pomocníky sadaře i zahrádkáře.

Můžeme si připravit řízky keřů

Během měsíce ledna můžeme také odebírat dřevité řízky z opadavých dřevin. Lze jimi snadno množit například pámelník, meruzalku, tamaryšky, tavolníky, vrby, zlatice, rybízy a některé další.

Řízkování rostlin je způsob vegetativního rozmnožování pomocí částí rostlin. Nejčastějším druhem řízkování je množení pomocí bylinných (zelených) nebo dřevitých řízků. Nová rostlina, která vznikne řízkováním, je klonem mateřské rostliny, má stejné vlastnosti, je geneticky shodná s mateřskou rostlinou.

Z dřevin odebíráme silné, vyzrálé letorosty, které nejsou namrzlé. Příliš silné letorosty s větším obsahem dřeně také nejsou vhodné. Odebrané letorosty ostrými nůžkami rozstříháme na části. Řízky by měly být dlouhé přibližně 20 cm. Ve spodní části vedeme řez mírně šikmo pod očkem. Horní řez by měl být přibližně 1 cm nad pupenem, je-li blíže, tak pupen často zaschne. Horní část řízku můžeme opatrně zavoskovat tak, abychom nezamazali pupen. Je vhodné spodní stranu řízku ošetřit růstovým stimulátorem a řízky napíchat mírně šikmo do chladného pařeniště tak, aby horní pupen byl nad zemí.

Pokud je zmrzlá zem, tak řízky svážeme po jednotlivých druzích do svazků, označíme jmenovkou a umístíme na vlhké a chladné místo do sklepa. Pokud jich máme menší množství, můžeme je dát v sáčku do chladničky. Řízky pak vysadíme co nejdříve v předjaří.

V lednu se věnujte i plánům

Leden většinou není v našich podmínkách příliš příznivý měsíc pro pěstitele zeleniny, ale ani uprostřed zimy nemusíme zahálet. Když je mimořádně příznivé počasí, můžeme přehazovat kompost, odklízet sníh z cest a házet jej na záhony. Můžeme také založit teplé pařeniště s vrstvou chlévského hnoje, a to minimálně do výšky 30 centimetrů.

Kvůli střídání plodin je teď ideální čas na to naplánovat si, na které záhony vysadíme jaký druh zeleniny. Také kontrolujeme zeleninu, kterou jsme vyseli na podzim, zda ji nepoškodili hlodavci.

Rady zahrádkáře Pavla Trávníčka

