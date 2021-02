Kvůli oblevě hrozí pád sněhu ze střech, odstranit ho musí majitelé objektů

„Hasiči jsou určeni k záchranné činnosti a zasahují pouze v případě, kdy jsou bezprostředně ohroženy životy, zdraví popřípadě majetek občanů,“ uvedli hasiči na twitteru. Mluvčí pražských hasičů Martin Kavka k tomu doplnil, že hasiči odklízejí sníh jen na budovách státu, města a na školách. V uplynulých deseti dnech měli zhruba 30 takových výjezdů. Jinak je podle Kavky povinnost odklízení sněhu a rampouchů ze střech na majitelích, kteří si na to mohou objednat firmu.

Hasiči k takovým zásahům musí podle Kavky využít jedno své družstvo, minimálně pět lidí včetně výškové techniky, která by byla potřeba jinde. Jedná se o drahou a speciální techniku, doplnil mluvčí.

Přijdou jarní teploty

„Apelujeme na vlastníky budov a na všechny chodce, aby v tomto byli obezřetní a nebezpečí padajícího sněhu nepodceňovali,“ uvedl primátorův náměstek pro bezpečnost Petr Hlubuček.

Oteplovat by se mělo v Česku po několika velmi mrazivých dnech, kdy teploty padaly hluboko pod nulu. Například v noci na pondělí průměrná teplota v zemi klesla na minus 16,4 stupně Celsia. Postupně bude do republiky proudit teplý vzduch od západu a odpolední teploty se budou od středy do konce týdne pohybovat mezi čtyřmi až devíti stupni nad nulou, chladněji bude jen na severovýchodě a východě. Začátek příštího týdne přinese i 15 stupňů, uvedl Český hydrometeorologický ústav na facebooku.

Minimalizujte riziko zranění

S ohledem na očekávané počasí proto pražský magistrát vyzývá vlastníky objektů, aby kontrolovali stav sněhu na svých střechách, a mininalizovali tak riziko zranění lidí, kteří procházejí kolem jejich domů, nebo poškození zaparkovaných aut.

V případě shozu sněhu a ledu ze střech by pak měli podle zástupců magistrátu obnovit průchodnost chodníků. Stejně tak by měli lidé dávat pozor, kudy nebo pod čím procházejí a kam parkují svá auta.

