Děsivé svědectví o konci planety. Slavný přírodovědec záměrně straší lidstvo nezvratnými argumenty

Nádherné krajiny ze všech koutů světa. Nedotčená příroda, jež inspiruje a nemá daleko ke kýči. Čistá voda, nedotčené zasněžené pláně a dokonalost v každém detailu. Planeta Země už není to co dřív a pohledem upřímného a populárního svědka dostává lidstvo velmi nelichotivé vysvědčení. David Attenborough v dokumentu pro Netflix A Life on our Planet vyzývá zcela oprávněně k nápravě.