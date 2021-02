Hrdinka či nezodpovědný sobec? Dokument K2 vlastní cestou otevírá těžké morální dilema

Příběh má jednoduchou zápletku. Klára Kolouchová se stala první Češkou a dvacátou ženou na světě, která kdy zdolala osmitisícovku a druhou nejvyšší horu na světě. Výstup na nebezpečnou K2 však není v dokumentu předmětem pouze fascinace neskutečným sportovním výkonem, ale pokouší se jít do hloubky lidských možností a samozřejmě nelze opomenout rodinné a finanční zázemí, které horolezkyně na cestě za svým cílem obětuje.

Ženy zvládnou vše

Už po premiéře, která proběhla v kinech, se diváci rozdělili na dva tábory. Jedni výkon Kláry Kolouchové obdivují a druzí zase rozebírají, že se to v její rodinné konstelaci zdá být nezodpovědné a sobecké. Byť to není hlavní téma režisérky Jany Počtové, přirozeně během celého filmu vyplouvá na povrch.

Člověk si plní svoje osobní sny, ale zároveň riskuje, že dvě děti, které na maminku čekají doma, o ni mohou klidně přijít. Druhá nejvyšší hora K2 totiž není rozhodně turistická atrakce, ale opravdu nebezpečná výzva.

Byť je názor některých oprávněný, Klára Kolouchová za svůj výjimečný výkon zaslouží jen slova chvály. Právě ta sobecká touha naplnit vlastní sny je to, čím se překonávají hranice možného. Ohlížet se na okolnosti, opatrnost a zaříkávat své nicnedělání strachem o to, co by se mohlo stát, totiž v životě úspěch nikdy nepřinese.

Pokud by odhodlaná Klára Kolouchová nešla na hranici rizika, tak o ní a její silné vůli nikdo neví, a to ani ona sama. Spíše než nezodpovědný sobec je to opravdu obdivuhodná osobnost, která se pere s velkou výzvou. Lidé tak z pohodlí svého gauče sice mohou kritizovat, ovšem právě tento přístup z nich dělá pasivní diváky cizích úspěchů.

Fascinující podívaná

Dokument K2 Vlastní cestou není jenom hloubání se v duši obdivuhodné ženy a sledování její složité cesty na vrchol, ale také zajímavý vizuální zážitek. Současné technologie umožňují podobný sportovní výkon sledovat téměř očima hlavního hrdiny, a tak se na televizní obrazovku přesně přenáší neskutečné vizuální panoramata, ale také momenty nebezpečí a strachu. Paniky, radosti, strastí a odvahy.

Dokument, který Česká televize odvysílala, tak ukazuje osud jedné ženy, která se rozhodla dokázat, co si usmyslela. Žádné ústupky, ale tvrdý trénink, silná vůle a bezesporu i risk, kdy může přijít kvůli pro někoho sobecké touze o vše.

Právě tato hranice je ovšem důvodem, proč na podobné příběhy rádi koukáme a fandíme všem zúčastněným, aby skončili dobře. Tento dobře končí, a tak můžeme jenom smeknout nad obdivuhodným ženským sportovním, lidským a morálním výkonem.

