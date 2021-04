James Bond i historická tragédie z Katyně. Filmové tipy na příští týden v televizi

Kdo se v pondělí nechce věnovat pouze seriálům a zábavným pořadům, může zkusit něco nového. Netradiční snímek Davida Lynche z roku 1999 je ideální příležitostí podívat se na nenáročný, ovšem přemýšlivý snímek Příběh Alvina Straighta. Starý pán se vydává skrz jeden americký stát na traktůrku za svým nemocným bratrem. Dojemná, krásná a moudrá podívaná je zaručena. Kdo bude mít čas v pondělí ve 20:00 h. na Nova Cinema, nesmí zapomenout.

Tom Cruise se v našem výběru objevuje poprvé, ale nikoliv naposledy. Na Nova Cinema se totiž v úterý ve 20:00 h. představí v kritiky uznávaném snímku Firma z roku 1993. V adaptaci stejnojmenného románu J. Grishama ztvárnil populární Cruise hlavní roli absolventa právnické školy, který přijme místo v lukrativní a lehce nemorální právnické firmě.

Ve středu si diváci mohou odpočinout u české klasiky. Co je doma, to se počítá z roku 1980 volně navazuje na oblíbenější snímek Zítra to roztočíme, drahoušku. Rodinné trable, v nichž excelují Stella Zázvorková, Jiří Sovák, Iva Janžurová a Luděk Sobota, nezklamou ani po letech. Na Nova Cinema od 16:40 h.

Čtvrtek patří nejslavnějšímu britskému agentovi 007. James Bond v podání Pierce Brosnana nebyl pro každého. Akčních scén bylo jako máku, ale za pozornost stojí, že mu v tomto díle Jeden svět nestačí dělají garde krásky jako Sophie Marceauová či Denise Richardsová. Koho po letech zajímá, jak si oproti novým dílům s Danielem Craigem stál elegantní Brosnan, ať si zapne Prima Cool ve čtvrtek v 20:15 h. Na HBO GO jsou k vidění všechny díly celé této legendární série.

Pátečnímu programu dominují dva filmy. Jeden historický, který rozhodně není pro slabé povahy. Legendární polský filmový režisér Andrzej Wajda se naturalisticky snaží rekonstruovat jednu z nejtragičtějších událostí v moderní historii Polska. Film Katyň má pro něho zcela osobní výpověď, protože v tomto sovětském masakru zemřel i jeho otec. Podívat se na tento skvělý film můžete ve 23:35 h. na ČT2. V pátek ve 20:15 h. můžete zhlédnout i legendární Top gun, opět s oblíbeným Tomem Cruisem, a to na Prima Cool. Brzy se totiž chystá do distribuce druhý díl, tak je čas se poctivě připravit.

Kdo si ani v sobotu nechce odpočinout od televizní obrazovky, doporučujeme mu spíše než zpravodajství na ČT24 film Sestra v akci. Snímek plný skvělé hudby a vtipné zápletky nestárne stejně jako hlavní postava, kterou dokonale ztvárnila herečka Whoopi Goldbergová, můžete vidět na Nově v 17:35 h.

Nedělní večer je ve znamení fantasy a komiksových filmů. Pokud si tedy vyberete asi nejpovedenější díl Batmana z dílny britského režiséra Christophera Nolena, čeká vás opravdu děsivý Joker ve snímku Temný rytíř. Role, která stála Heatha Ledgera dost sil, stojí za to. Na Prima Cool od 20:15 h. Na Nova Cinema ve 20:00 h. poběží snímek Rogue One: Star Wars Story. Byť v kinech úplně nezabodoval, pro fanoušky Hvězdných válek je povinností vidět skupinu hrdinů, kteří chtějí ukrást plány k Hvězdě smrti.

