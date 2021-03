Opravdové kokosy na sněhu. Čím se legendární komedie inspirovala skutečným příběhem?

Jeden ze zakladatelů reálného a prazvláštního bobového týmu sportovců z Jamajky se veřejně přiznal k tomu, že ve filmu toho moc reálného není. „Nejedná se o životopisný film, ale bláznivou komedii, v realitě se nic z toho, co vidíte na plátně, nestalo,” komentuje člen týmu Dudley Stokes.

Kdo si tak myslí, že slavná píseň “někteří lidi nevěří” či šťastné vejce, které před každým závodem musí sportovci políbit, vychází z faktu, bude na omylu. „Vylepšovali jsme skutečný příběh, aby z toho byl co nejlepší film,” vyjádřil se v minulosti režisér Jon Turteltaub. Hlavní myšlenka a absurdnost situace však vychází z reality. Jamajka jako zcela nečekaný účastník olympijských her. Co dál vychází z reality, a co naopak realitě neodpovídá?

Co slavná bouračka?

Úspěšný snímek z roku 1993 vrcholí legendární a napínavou scénou, kdy se celá výprava po skvělé jízdě na bobech drasticky vybourá. Stal se tento okamžik doopravdy, či šlo o fikci napsanou perem scenáristy?

Pravda leží někde uprostřed. Bouračka v korytu se doopravdy stala. Na vině nebyla mechanická závada stroje, ale vysoká rychlost a nezkušenost řidiče. Stejně tak je zcela vymyšlená událost o tom, že celý tým hrdě odnesl boby přes cílovou čáru.

V realitě se Olympijských her v Calgary účastnily dokonce dvě různé bobové výpravy. Čtyřbob, který byl kvůli nehodě diskvalifikovaný, a také dvojbob, který skončil na 31. místě. V současném trendu kinematografie jsou podobné životopisné filmy co nejrealističtější, takže lze předpokládat, že podobný námět by dnes zcela jistě neprošel.

Legendární komedie Kokosy na sněhu je však nesmrtelnou součástí televizní zábavy a právě v České republice se jedná o jeden z nejúspěšnějších filmů ze sportovního prostředí.

