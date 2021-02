Pandemie covidu mění pravidla i pro předání filmových Oscarů. Dostane Chadwick Boseman Sošku posmrtně?

Jiný termín, bez moderátora a nejspíš bez červeného koberce a skvostných rób. Dle zasvěcených je opravdu nejžhavějším kandidátem na letošního Oscara Chadwick Boseman za výkon ve filmu Ma Rainey – matka blues , který by ovšem sošku získal posmrtně. Druhým horkým tipem je Anthony Hopkins za trhriller The Father. Nicméně většina kin je dlouhodobě zavřená, filmové premiéry se neustále přesouvají a spoustu nominovaných snímků nebylo představeno divákům. Důležité však je, že filmová akademie potvrdila konání Oscarů i přes to, že v roce 2020 vzniklo výrazně méně filmů a předávání se pravděpodobně nebudou moct zúčastnit celebrity.