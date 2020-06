Zlatá devadesátá. Slavné i trapné kapely, kvůli kterým šíleli a omdlévali fanoušci

Jekot vysokých dívčích hlásků, plakáty vyvěšené po celé ploše pokoje, kazety ve walkmanech a idol na tričku. Během devadesátých let se i do České republiky přiřítila hudební vlna ze Západu. Dívčí a chlapecké kapely se svými legračními tanečními choreografiemi, pestrobarevnými klipy v televizi a fotografiích přiložených dokonce někdy i k obyčejnému lízátku, prostě neměli konkurenci. Které z nich patřily v žebříčku popularity úplně nejvýše a kdo se pokoušel vytvořit jejich český ekvivalent?

Kluci na roztrhání

První skupina, která při vzpomínkách na devadesátá léta v souvislosti chlapeckými kapelami přijde na mysl jsou samozřejmě Backstreet Boys. Zcela nesmyslný název, který odkazuje k pouličnímu poflakování v jejich repertoáru nenajdete. Rozhodně totiž nešlo o partičku drsných hochů z ulice. Kluci s hezoučkými tvářemi se v světě showbyznysu objevili v roce 1993.

Rázem se z nich stal nejúspěšnější boy band v historii. Vzhledem k tomu, že jejich pěvecké schopnosti pravděpodobně umělo skvěle podpořit nabušené nahrávací studio, tak tady nešlo o hudební árie. Přesto se mohou pyšnit slušným výdělkem. Za svoji dosavadní existenci totiž prodali více jak 100 milionů alb.

Největší úspěch je čekal s albem Millenium, kterého se jenom za první tři týdny prodalo 1,13 milionů kopií. Partička hochů se postupně rozpadala a comebacky už nikdy nenesly takový úspěch jako jejich kariéra v devadesátých letech.

I čeští producenti nezaháleli a po obrovském úspěchu Backstreet boys, N’Sync, Take That, Westlife a dalších se pokusili o domácí verzi stejného hudebního koktejlu. Zaručeně největší díru ve zdejší kotlině dokázala vykopat kapela Lunetic.

Dívky šílely a kluci skrze rádia, koncert a hitparádu Eso rozšiřovali poselství o tom, že je nepřinesl čáp. To už víme, stejně jako fakt, že obrovská popularita také některé členy kapely v podstatě psychicky i fyzicky zničila. Sex, drogy a pop music. Vzniklo však několik propadáků, jako byly kapely T-Boyz, Ha Ha nebo A-Tak. Lunetikům však nikdo nemohl konkurovat.

Holky a Holki

Tento hudební žánr nemohl minout ani dívky. Zde kralovaly hlavně Spice Girls. Dívčí skupina založená v roce 1994 patří mezi vůbec tu nejúspěšnější kapelu 90. let. Posh, Scary, Baby, Sporty a Ginger dohromady fungovaly pouhé čtyři roky. Následně odešla Geri Halliwell, aby se pustila do sólové tvorby. V kompletní sestavě tak vydala pouze dvě alba s názvem Spice a Spice World. Naposledy vystoupily v kompletní sestavě na závěrečném ceremoniálu Letních olympijských her v Londýně.

Mezi dívčími kapelami tohoto žánru Spicy Girls neměly konkurenci, ale v České republice se narodil jeden velmi zajímavý projekt, který stejně jako v podobě Lunetiků šel cestou pokusu o napodobeni v lokálním prostředí. Kapela Holki však nikdy neslavila takový úspěch jako jejich chlapecká konkurence. Nepomohla jim ani záměrná gramatická chyba v názvu.

