Supermodelka Adriana Lima slaví 40: Svou krásou zachraňuje ohrožené nosorožce

Brazilská supermodelka a herečka Adriana Lima se proslavila zejména přehlídkami spodního prádla pro značku Victoria's Secret. V roce 2001 se pak objevila i na filmovém plátně ve snímku The Follow. Od roku 2014 je druhou nejlépe placenou modelkou světa. Ročně si vydělá v průměru 8 milionů dolarů.

Vyrůstala ale v prostých poměrech v Castelo Branco v Salvadoru. Její táta se živil jako tesař a její maminka jako sociální pracovnice. Vyrůstala ale jen s matkou, táta je opustil, když bylo Adrianě pouhých 6 měsíců.

Modelkou být nechtěla

Lima vlastně nikdy být modelkou nechtěla. Snila o tom, že se stane dětskou lékařkou, ale osud tomu nechtěl. Jedna z jejích kamarádek zoufale toužila po modelingové kariéře a chystala se přihlásit na konkurz, nechtěla ale jít sama, tak vzala Adrianu s sebou. Sponzor soutěže zanedlouho nato řekl Limě, že může vstoupit do soutěže.

V roce 1996 tedy vystoupila jako finalistka ve Ford Models Supermodel of the World, mezinárodní modelingové soutěži, a skončila na druhém místě. Poté se přestěhovala do New Yorku a podepsala smlouvu z jednou z nejznámějších modelingových agentur Elite Model Management. Její hvězdná kariéra mohla začít.

Rozvod

Po spolupráci s nespočtem uznávaných světových návrhářů se v roce 2009 usadila s manželem Marko Jarićem, srbským basketbalistou. Mají spolu dvě dcery, Valentinu Limu Jarić a Siennu Limu Jarić. Manželství jim ale bohužel dlouho nevydrželo. Pár v roce 2014 oznámil, že se rozvádějí.

Kampaň na záchranu nosorožců

V současné době se aktivně zapojuje do kampaně Hublot Big Bang UNICO Sorai, která podporuje ochranu nosorožců. Na podporu kampaně nafotila snímky ve stylu vyjížďky na africké safari. Fotila se s novým teréním autem Apocalypse 6x6. Z prodeje vozu poté půjde určité procento na podporu přírodní rezervace Care for Wild, největší nosorožčí rezervace na světě.

