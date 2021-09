Brigitte Bardot má drsné tajemství: Filmovou krásku týrali rodiče, to ale není vše

Tuto plavovlasou hereckou ikonu známe zejména z rolí silných a nezávislých žen, které hrála v 50. a 60. letech. Postupně se tak stala jedním z největších sex symbolů své doby.

Její rodiče ale s hereckou kariérou, na kterou se zaměřovala již od 15 let, nesouhlasili. To, že nepodporovali její sen, ale zdaleka nebylo to nejhorší.

Byla osamělá a měla strach

Ačkoliv Brigitte vyrostla v neuvěřitelně luxusním prostředí pařížského bytu, který měl sedm pokojů, její dětství nebylo ideální.

Inženýr Louis Bardot, hereččin otec, a její matka Anne-Marie na ni a její mladší sestru byli velmi přísní, snažili se z nich vychovat řádné katoličky. Otec oběma dívkám nastavil velmi přísná pravidla týkající se chování, etikety a dokonce i oblékání.

Rodiče jim mimo jiné také vybírali, s kým se smějí a nesmějí kamarádit. Brigitte tak měla jen velmi málo přátel, o které nejspíš ani nestála, a většinu svého dětství tak byla velmi osamělá.

Došlo i na fyzické násilí

Se sestrou jednou rozbily jednu z okrasných váz a jejich otec za to každé z nich nadělil 20 ran bičem. Nezachránilo je ani to, že to byla nehoda. Obě dívky to prý poznamenalo mnohem více psychicky než fyzicky. Bičováním totiž jejich trest nekončil.

Jejich táta v sobě nenašel dostatek soucitu ani k tomu, aby jim nakonec za rozbitou dekoraci odpustil, místo toho je začal psychicky týrat. Začal po nich vyžadovat, aby mu obě jeho dcery vykaly a choval se k nim, jako kdyby je neznal. To vyústilo v to, že své rodiče začala Brigitte nenávidět a vzdorovala všemu, co jí přikázali.

Když se tedy postavili proti její herecké kariéře, tak Brigitte po letech utiskování už ten nátlak nevydržela a na protest strčila hlavu do rozpálené trouby, aby jim ukázala, že to myslí vážně a na jejich názoru jí už nesejde.

Zdroj: Honey Nine

