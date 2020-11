Démon alkohol: Bojovala s ním i herečka Eva Holubová. Dokonce se pokusila o sebevraždu. Pomohl jí slavný herec

Eva Holubová patří právem mezi naše nejoblíbenější a nejobsazovanější herečky. Exceluje především v komediích, kde se může naplno projevit její jedinečný smysl pro humor a talent.

Harmonická rodina

Eva vyrůstala v harmonické rodině pod dohledem inteligentních rodičů, kteří ji velmi milovali. Její bratr, dvojče, si ji sice v dětství dobíral, ale vše bylo v rámci sourozeneckých hrátek. Přesto začala už na základní škole trpět depresemi.

Setkání s depresemi

Je jasným úkazem toho, že deprese nemusí vypuknout kvůli tomu, že byste strádali nebo přišli o někoho blízkého, ale prostě z čistě fyziologického hlediska. Holubová měla zkrátka nedostatek serotoninu neboli hormonu štěstí, což způsobuje psychickou nepohodu.

Bohužel však byla Eva moc malá na to, aby si uvědomila, proč se trápí, tak to dělala sama a tiše. Na gymnáziu ji to začalo táhnout k divadlu. Dvakrát se hlásila na DAMU a nevzali ji pro nedostatek talentu, potřetí se na vysněnou školu konečně dostala.

Práce s postiženými

Mezitím, než ji vzali, vystřídala mnoho povolání. Neštítila se ničeho. Pracovala třeba s postiženými dětmi v Jedličkově ústavu. Obdivovala na nich, jak se ničeho nebojí a berou svůj úděl s odhodláním bojovat za lepší zítřky. Také si samozřejmě uvědomila, že zdraví není samozřejmost a že i s ní se asi něco děje.

Bohémský život

Než však stihla svůj problém řešit s odborníkem, propadla bohémskému stylu života a začala pít. Hrála v divadle, jak si přála, posedávala s přáteli po hospodách a deprese se zvětšovaly. Herečka netušila, co je jejich příčinou. Naivně si myslela, že to takhle v sobě mají všichni lidé. A že u ní za to může velké pracovní nasazení.

Pokus o sebevraždu

Jenže poté, co Holubové předčasně zemřela maminka, začalo být ještě hůř. Tatínka zavřeli do psychiatrické léčebny. Eva to neunesla a pokusila se o sebevraždu. Spolykala prášky. Naštěstí se ji podařilo zachránit, ale ani poté neměla vyhráno.

Narození dvojčat

Začala si ještě více libovat v požívání alkoholu. Myslela si, že je jí po něm lépe. Neuvědomovala si, že po vystřízlivění se deprese vrací ještě ve větší formě. Pila strašně a možná by to tehdy dopadlo zle, kdyby neotěhotněla. Dvojčata porodila ve čtyřiatřiceti letech, kdy si myslela, že už má to nejhorší období za sebou.

Návrat depresí

Bohužel se však s přibývajícími roky deprese vrátily a Holubová začala pít znovu. Jenže ještě ve větší míře. Začala také vyvádět. Bylo jí jedno, co dělá, kde to dělá a co si o ní ostatní myslí. Klidně se svlékla v hospodě do spodního prádla, tvrdila, že je na plovárně. Ráno však opět přišla morální kocovina.

Alkoholové průšvihy

Alkoholové večírky se zapsaly i do Evina profesního života. Byla nespolehlivá, nepříjemná a nikdo s ní nechtěl točit. Platila dokonce velké pokuty za zrušená představení nebo natáčecí dny. Bylo jí to ale úplně jedno, hlavně že mohla pít.

Pomoc od Krause

Nakonec však došla trpělivost jejímu kamarádovi Janu Krausovi, který ji přesvědčil, aby vyhledala pomoc odborníků. Díkybohu nebylo příliš pozdě a Evě ještě pomoci bylo. Dnes má své deprese pod kontrolou a zvládá i tendence k závislosti na alkoholu. Ví ovšem moc dobře, že to pro ni už bude navždy nikdy nekončící boj.

Inspirace pro ostatní ženy

Dnes je Eva Holubová kromě vyhledávané herečky i slavná infuencerka, která skrze sociální sítě ovlivňuje životy statisíců lidí. Dále podporuje protialkoholické centrum pro ženy a pomáhá jim dostat se ze špatné životní situace.

