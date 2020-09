Jarmila Novotná: Česká operní pěvkyně, která po nástupu fašismu utekla do New Yorku a dobyla svět

Zajímavé je, že v českých snímcích se objevila jen dvakrát. Poprvé v němém snímku Vyznavači slunce a podruhé ve zvukovém melodramatu Skřivánčí píseň, kde předvedla i svůj pěvecký talent.

Podpora od Masaryka

Jarmila měla velké štěstí na vlivné přátele. Podporoval ji prezident Tomáš Garrigue Masaryk a celá jeho rodina. Ti jí také zařídili studium v Miláně. Po roce života tam už debutovala ve Verdiho Rigolettovi. Následně přijala angažmá v Berlíně a přestěhovala se zpět do Čech, kde na zámku u Berouna v létě roku 1931 vzala šlechtice Jiřího Daubka.

Nástup fašismu

Když se k moci dostali fašisté, pokračovala v kariéře nějakou dobu ve Vídni a v Praze, když ale začala být situace neúnosná a Novotná s rodinou viděla, že bude ještě hůř, rozhodli se utéct. Daubek a Novotná se sedmiletou holčičkou a chlapcem batoletem odletěli do New Yorku. Bylo to v březnu 1939 a za pár měsíců začala válka.

Život v Americe

Novotné se za velkou louží dařilo. Stala se sólistkou Metropolitní opery, kde působila až do roku 1956. Během války pořádala řadu vystoupení pro raněné vojáky a české krajany. Také prosadila, aby byla Prodaná nevěsta přeložena do angličtiny a odmítla ji zpívat česky. Na klavír ji občas doprovázel i sám Jan Masaryk.

Život po válce

Když se po válce vrátila do vlasti, neměla vlastně kam. Liteňský zámek byl zničen ruskými vojáky a následně roku 1948 zkonfiskován. Rozhodla se tedy operní kariéru ukončit. Rozloučila se rolí ve Figarově svatbě a vrátila se k manželovi do Vídně. Tam s ním zůstala až do jeho smrti v roce 1981. Od semdesátých let začala pravidelně navštěvovat i Československo.

Nečekaná smrt

Nečekaně zemřela v New Yorku roku 1994 při banální operaci kolene. Pochována je po boku svého manžela v liteňské rodinné hrobce.

KAM DÁL: Legendární Stella Zázvorková. Tíživá sebevražda mladé dcery a komplikovaný vztah s Milošem Kopeckým.