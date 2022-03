Krainová se ukázala nahoře bez a vypadá skvěle. S jakými temnými silami uzavřela smlouvu?

Kdo dával ve škole pozor, tak ví, že čas je jednou ze základních fyzikálních veličin soustavy SI. Pokusy o pochopení času jako takového jsou už mnoho let doménou filosofů, později i přírodovědců. Otázkou je, jestli se na něco smysluplného vůbec dá přijít.

Kolik že jí je let?

Jedno je jisté - čas popřít nejde. Vlastně téměř jisté. Protože při pohledu na Simonu Krainovou se zdá, že uzavřela pakt s nějakými démony. Jestli přijde o duši, pak to za to zřejmě stálo. I ve 49 letech totiž vypadá naprosto báječně a s přehledem by strčila do kapsy i kdejaké o dvacet let mladší ženy.

Když tedy dala na sociální sítě fotku, kde si nahá ňadra drží pouze dlaněmi, obdivné komentáře na sebe nenechaly dlouho čekat. „Proc mají jiný obyčejný mladý influicerky 100 000 sledujících a vy tak málo, to nechápu,“ podivuje se jedna z followerek.

Krainová tráví hodně času v zahraničí, fotkami sociální sítě samozřejmě pravidelně zásobuje. Dostává za to občas pořádně "za uši". Buď jak buď, která žena by nechtěla v téměř padesáti vypadat takto skvostně?

