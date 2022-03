Čech, který píše dějiny F1: Martin Reiss promluvil o zákulisí miliardového byznysu, vyjádřil se i k Hamiltonovi

Kolotoč F1 se naplno roztočí už dnes (v pátek) v Bahrajnu na okruhu nedaleko města as-Sachír. V zákulisí tohoto sportu se pohybuje i několik Čechů. Jméno Martina Reisse tak nějak vyčnívá. Nejen proto, že se zná v podstatě s každým, kdo měl s formulí kdy něco do činění.

Jste služebně nejstarším a také nejzkušenějším Čechem, který se pohybuje ve formuli 1. Stále vás práce baví?

Ano, jinak bych ji nedělal. Mohu pracovat pro zábavu, to je má velká výhoda. Formule je pro mě srdcová záležitost přesto, že se naše společnost pohybuje i kolem fotbalu či tenisu. Začal jsem už před 40 lety, ale stále mě baví dotáhnout prvotní myšlenku do úspěšného konce. Už deset let si říkám, že v práci uberu. Zatím se nedaří, máme stále více zakázek, a tedy i více práce.

Kde je vaše tajemství úspěchu? Je to intuice, nebo nějaká vrozená schopnost?

Intuici se člověk nenaučí. Tu buď máte, nebo nemáte. Zkušenost je ale moc důležitá. Na začátku jsem udělal spoustu chyb, kvůli kterým jsem se dostával do ne úplně komfortních pracovních situací. Měl jsem ale štěstí, že mě z nich vždycky někdo vytáhl ven. Už tenkrát jsem měl schopnosti, ale chyběly zkušenosti. Některé věci jsem tak občas zapomněl vzít v úvahu.

Martin Reiss

- platí za největší odborníky a znalce prostředí F1

- byl manažerem jezdců F1 Grosjeana a Magnussena

- stále provozuje úspěšnou reklamní agenturu

Musí člověk umět riskovat?

V mém případě to byl zpočátku risk z devadesáti procent. Taková mladická naivita, vždyť mi bylo 24 let. Dnes už neriskuji.

Kde je hranice, zda je či není člověk úspěšný?

Zásadní jsou kontakty, které si postupem času vybudujete. Ale musíte si je udržet, neustále s nimi pracovat. Mám teď pěkný příklad zákazníka, se kterým jsem začal spolupracovat před 36 lety. Nikdy se příliš nehrnul do formule, přesto jsme o sobě celou tu dobu věděli a říkali si, že jednou to třeba vyjde. Nedávno se ozval, že prodal firmu celosvětovému koncernu a rád by se pustil do něčeho dalšího, tentokrát v rámci F1. Takže o tom to je – o práci s kontakty, s lidmi, být s nimi ve spojení. A hlavně za sebou nenechávat “spálenou zemi”. To je nejhorší.

Vy jste v prostředí formule vyrostl. Může úspěchu dosáhnout někdo, kdo přijde jako naprostý nováček?

Určitě, dnes to tak i je. Musíte do toho ale stále dát srdce a lásku, to platilo dřív a platí to také dnes. Není to jen o tom, že jste na závodech na pěkném místě. Tomu předchází stovky hodin tvrdé práce, létání, schůzek a tak dále. Někdy mám období, že jsem sedm dní v týdnu na cestách, létám z jednoho konce světa na druhý, dvakrát denně sedím v letadle. Ale jak jsem říkal, stále mě to baví, je tam to srdce a láska k oboru i k byznysu.

Co je pro vás v byznyse "nirvanou"? Uzavření smlouvy, provize…?

Provize je samozřejmě důležitá, stejně tak smlouva. I když je pravda, že hodně obchodů uzavírám ústně a ke smlouvě se dostaneme později. Jsem v tomto ohledu důvěřivý. Ale nejvíce mě uspokojuje, když dotáhnu prvotní myšlenku až ke spokojenosti všech stran.

Změnil se přístup k práci od doby, kdy jste začínal?

Samozřejmě, všechno se zprofesionalizovalo. Je důležité jít s dobou. Každé dva až tři roky se mění způsoby, jak věci prezentovat, co je důležité pro reklamu atd. Dnes už to není jen o tom být někde vidět, musíte mít celý koncept. Když někdo dá million dolarů, chce víc než jen to, aby bylo vidět jeho logo. Požaduje, aby se peníze po určitě době nejméně vrátily zpátky v podobě zvýšení obchodu díky té reklamě.

Kdo rozhoduje o tom, jaký jezdec dostane sedačku ve stáji F1?

Jsou týmy, kde jde o kvalitu jezdce. Tak to funguje ve stájích, jako je Ferrari, Mercedes, Red Bull či McLaren. Nejde o politiku či ekonomiku, ale o to, co pilot umí. Pak jsou menší stáje, například Haas. Kvalita je také důležitá, ale mnohem více se hledí na to, jaké má závodník ekonomické i politicke zázemí ve Formuli 1.

Funguje ještě to, že můžete jít za šéfem týmu a nějakého jezdce mu doporučit? Jako jste to udělal v případě Lotusu, když jste panu Lopézovi doporučil Raikkonena…

Já jsem panu Lopézovi pomáhal už s tím, když přebíral tým od Renaultu. Pak jsem dál pokračoval jako poradce týmu. Když jsem se dozvěděl, že Kimi chce zpět do formule, domluvil jsem jim setkání. Pak už to bylo na nich.

Kdyby to nedopadlo, jdou pak výčitky za vámi?

Jistě, může za mnou někdo přijít. Ale v tomto případě to je trošku jiné. S panem Lopézem se známe dlouho.

Vy jste mu dokonce nedoporučoval jednoho trenéra, kterého coby majitel klubu Bordeaux angažoval, aby…

…ho zanedlouho vyhodil, ano. Když jsem se dozvěděl, že angažoval trenéra, který předtím vedl švýcarskou reprezentaci, napsal jsem mu sms, že si nejsem jist, zda zvolil dobře. Neseděl mi tam charakterově. Odepsal mi, že to bude v pořádku a stojí si za svým rozhodnutím. Když se s ním před měsícem rozloučil, jako důvod uváděl přesně to, na co jsem upozorňoval.

Máte odhad na lidi?

Je to má velká výhoda a věc, kterou se nijak nenaučíte. Úsudek si o lidech umím udělat rychle. V 85 % se mohu spolehnout na první pocit, na prvních pár minut s tím člověkem. Pan Lopéz mě dříve dokonce bral i na nějaké schůzky proto, abych mu říkal své mínění. Nakonec se ale vždy samozřejmě rozhodoval podle svého.

Brzy začíná nová sezona F1. Kvůli konci té loňské se chvílemi spekulovalo, zda neskončí Lewis Hamilton. Je to v jeho případě vůbec reálné?

Znám ho málo na to, abych to mohl posoudit. Ale podle toho, co vidím a sleduji, si nemyslím, že by to bylo možné. Letos bude Mercedes určitě favorit. Ale kdo ví, třeba Ferrari přijde s autem, které jsme ještě neviděli. Každopádně Hamilton je mentálně velmi silný. Dokáže se přenést přes pocit křivdy. Dovedu si představit, že letos vyhraje a pak skončí s tím, jak to všem ukázal.

