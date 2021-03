Lucie Bílá uvedla na adresu zesnulé Hany Hegerové velmi krásná slova. Přidávají se i další osobnosti

„Zemřela obklopena rodinou v Nemocnici Na Homolce,“ uvedl pro iDnes vydavatel a kamarád Hany Hegerové Tomáš Padevět. Rodným jménem Carmen Mária Štefánia (Beatrix) Farkašová-Čelková okouzlila celou řadu generací. Její hlas byl nezapomenutelný stejně jako její chování pravé dámy.

Za album Potměšilý host dostala Hegerová v roce 1992 od Supraphonu platinovou desku. O čtyři roky později ji Akademie populární hudby zapsala do Síně slávy. V roce 2002 obdržela od prezidenta Václava Havla medaili Za zásluhy. V roce 2010 natočila a vydala kritiky ceněné album Mlýnské kolo v srdci mém.

Odešla legenda a velká dáma

„Legenda, ikona, královna československého šansonu, velká dáma, úžasný člověk, to vše byla Hana Hegerová... Je mi to moc líto... Budete mi chybět,“ napsala si na facebookový profil Lucie Bílá.

Dokonalá. Plná lásky, touhy a hudby. Hana Hegerová.

Dnes zemřela.

Jako by mi zemřel blízký člověk. Kdysi jsem ji viděl prožít koncert v Klubu 007 na Strahově. Ona nezpívala. Ona žila své písně. Od té doby byla se mnou.

Dnes říkám - Bože můj, já chci zpět!https://t.co/jb0o1Y2Iec — Tomáš Czernin (@TomasCzernin) March 23, 2021

Přidávají se i další osobnosti nejen hudebního světa. „Hana Hegerová patří dlouhodobě k mým nejoblíbenějším zpěvačkám. Způsob její interpretace, pečlivý výběr repertoáru, pěvecká suverenita a osobní přesvědčivost byly u nás zcela jedinečné. Její písně s námi zůstávají. Čest její památce,“ napsal si na Twitter předseda ODS Petr Fiala.

„Zemřela paní Hegerová, zpěvačka těch nejpomaleji stárnoucích písní ... ze všech. Sbohem,“ uvedl režisér Jan Hřebejk.

Hana Hegerová celý život dělala něco strašně důležitého - zvedala laťku naší populární hudby a vkusu. Vyznačovala se zvláštní zdrženlivostí a mírou odstupu od hlavního proudu šoubyznysu. Její osobnost byla nezaměnitelná...https://t.co/gTseSo2WHc — Lubomír Zaorálek (@ZaoralekL) March 23, 2021

Semafor byl osudný

Hana Hegerová patří neodmyslitelně do zlaté éry divadla Semafor, ve kterém zpívala v 60. letech a do něhož se později vrátila. Řekl to jeho zakladatel Jiří Suchý. Na první setkání se zpěvačkou vzpomíná jako na setkání s velkou osobností. „Byla naprosto jiná než její kolegyně, do svých šansonů vždycky dala i krůpěj tragiky, tím se odpíchla od všeho ostatního,“ vzpomínal Suchý.

KAM DÁL: Doktor Šmucler: Prodávat strach je velký byznys, jenže stojí hodně mrtvých. Mnozí lidé ani neměli covid, zemřeli na lockdown.