Doktor Šmucler: Prodávat strach je velký byznys, jenže stojí hodně mrtvých. Mnozí lidé ani neměli covid, zemřeli na lockdown

Pane doktore, jak v polovině března 2021, tedy více než rok po vypuknutí pandemie koronaviru, stomatologové a vy osobně bojujete s nemocí covid-19?

Už 16. března 2020 jsme měli pandemický plán a sehnali jsme si osobní ochranné prostředky. Jediní jsme v Evropské unii nezavřeli a máme nejmenší škody na financích i pacientech. Navrhoval jsem to zbytku státu, ale bylo to marné, vyhrála panika.

Když jsme spolu mluvili naposledy, což bylo v říjnu loňského roku, právě o panice a strachu společnosti jste hovořil. Vidíte to dnes stejně?

Média šílí, je to pro ně velký business, to chápu. Ale spousta lidí zbytečně umřela a naopak mnozí jsou očkovaní nebo nemoc prodělali. Tedy ubývá těch, které ještě lze vyděsit.

Umřela zbytečně...?

Politika a média nejlépe prodávají strach, to je lidská přirozenost. Jen tentokrát to stojí spoustu mrtvých. Mnozí lidé žádný covid neměli, leč umřeli na lockdown. A onkologičtí pacienti budou na zanedbanou péči umírat roky. Teď mám pro vydělávání na panice menší pochopení.

Roman Šmucler

- zubní lékař, stomatochirurg, specialista na laserovou a estetickou medicínu

- od září 2017 prezident České stomatologické komory

- v roce 2009 mu byla spolu s prof. MUDr. Jiřím Mazánkem, DrSc., a MUDr. Markem Vlkem udělena Cena za medicínský výzkum za rok 2008

Když jste zmínil lockdown, jak se díváte na současná nařízení vlády? Není to takový lockdown po Česku, uzavřeno, neuzavřeno, omezeno, neomezeno...

Máme v zákonech termín "karanténa". Vyhlašuje se obvykle po malých zařízeních, jako je třeba ubytovna nebo po okresech. Krátce, tvrdě. To funguje. Pamatujete Uničov? Lockdown v medicíně neznáme. Je to jakýsi soubor politické reakce. Hodnocení bych nechal politologům. Medicínsky už víme, že to moc nefunguje, ale náklady lidské i ekonomické jsou gigantické. Srovnejte si výsledky a opatření v Jižní a Severní Dakotě. Nebo Florida versus Kalifornie a uvidíte.

Blíží se Velikonoce, vláda zakázala prodej pomlázek. Není už tohle opravdu absurdní?

Je to celé absurdní, ale politologové a marketéři stran říkají, že to vyhraje volby. Prakticky není politická strana, která by byla zásadně proti. Tak je to asi pravda. Češi podle nich zákaz pomlázek ocení. V medicíně tomu říkáme "placebo".

Jak na vás vůbec působí komunikace vlády směrem k veřejnosti, ale třeba i odborníkům, jako jsou například stomatologové? Je to dostatečné a hlavně pochopitelné?

Stomatologii si řídíme sami a funguje. Vládu sleduje náš právník a pokud něco učiní, třeba zakáží vzdělávat lékaře, tak nám to napíše a my to dodržujeme. Bohužel v Česku epidemii neřídila, jako jinde, hlavní hygienička. A to jsme měli skvělou Dr. Rážovou. Ale mluvil do toho kde jaký matematik, teoretik, chemik. Politici rozhodovali odborné věci. Logicky jsme to odskákali jako málokdo. Vládnutí je o procesech. My jsme opět ukázali, že jsme hrdí mistři improvizace. To ale není přednost, to je chyba.

Je důsledkem chaosu a nejistoty podle vás i to, že pak může docházet k většímu počtu domácího násilí, ale třeba i sebevražd, jak jsme nedávno viděli přímo před ministerstvem zdravotnictví?

Je otázka, co vše je sebevražda? Dokonané pokusy? Demonstrativní pokusy? Rezignace seniora na léčbu? To, že nejdu na preventivní prohlídku? Když to sečtu, jsou to megačísla a už jsou vidět, krom vlastního covidu, na rekordním počtu mrtvých.

Dá se podle vás označit konkrétní viník nebo viníci současného stavu v České republice, kdy se pandemii nedaří zvládnout, stále umírá velký počet lidí...?

To by bylo úlevné, najít jednoho viníka, vyměnit ho. Ale je to horší. Jsme taková země Pata a Mata v Česko-Slovensku. Chce to změny školami počínaje (schopnost vyhodnotit informace), odnaučit se viset na státu a řešit si problémy, pokud možno, sám.

Ministr zdravotnictví není schopný sdělit jasný plán, co by se mělo dít v následujících týdnech a měsících. Nikdo neviděl varianty, co by se mělo dělat, když...argumentuje se tím, že vývoj pandemie není možné předvídat. Souhlasíte s tím?

On to neřídí. Pořád do toho mluvil nějaký "mluvčí pandemie", premiér, ministr vnitra. Vůbec netuší, co mu zítra nařídí. A je pravda, že virus předvídat není úplně jednoduché.

Jaký je váš osobní recept na zdravou mysl a pokud možno pozitivní náladu?

​Pokud máte rodinu a zajímavou práci, chce to se trochu hýbat a jde to samo.

KAM DÁL: Boj proti nemoci covid-19 není jen očkování. Základem je silná imunita, prevence totiž funguje na každou podobnou nemoc.