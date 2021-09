Affleck svou sexy lásku na instagramu nesleduje! V mobilu má s Jennifer jiné skvosty

Zoficiálnění vztahu, kterému se v zahraničních médiích přezdívá vtipně "Bennifer 2.0", proběhlo na instagramu, a to když krásná Jennifer zveřejnila 24. července svůj narozeninový příspěvek. V něm na fotkách, oděna pouze v plavkách, zlatých špercích a hedvábném plážovém kabátku, odhalila svou dokonalou postavu. A jako čtvrtý přidala do série obrázek, na němž ji kolem ramen objímá Ben a vášnivě ji líbá. Byla to jejich první oficiální společná fotografie, pomineme-li desítky těch, které v týdnech předtím pořídili paparzzi. Ti byli novému páru v patách od prvního dne, kdy jeden ze společných známých páru nechtěně prozradil, že se ti dva opět stýkají.

Bennifer 1.0

Lopez a Affleck spolu chodili rok a půl v letech 2003 a 2004, došli dokonce do momentu, kdy hollywoodský elegán požádal jednu z nejvíce sexy žen světa o ruku. Jennifer ze vztahu během pár týdnů vycouvala. Ben si o necelé dva roky později vzal jinou Jennifer, hereckou kolegyni Garner. S ní si pořídil tři děti, stal se alkoholikem, prodělal několik léčebných odvykacích kúr a od herectví začal stále častěji utíkat k režii. V roce 2012 si vysloužil Oscara za film Argo.

Lopez řekla ano zpěváku Marcu Anthonymu v roce 2004, vydržela s ním v manželství 10 let. Přitom to bylo již její třetí - ještě dávno před randěním s Affleckem byla provdána za kubánského kolegu Ojani Noa a později za tanečníka Crise Judda. Lopez se stala dvojnásobnou maminkou, otcem jejích dětí je Marc Anthony. A 17 let po prvním rozchodu se znovu zamilovala do Bena. Přitom v tu dobu na ni čekal s další svatbou bývalý slavný baseballista Alex Rodriguez. Obrovský muž s obrovským prstenem za 115 milionů ji o ruku požádal v březnu 2019 a téměř přesně o dva roky později mu řekla sexy zpěvačka, tanečnice a herečka místo "ano" definitivní "sbohem". Jen o pár týdnů později už byla poprvé viděna po boku svého exmilence Afflecka.

Na sítích se ignorují

Jestli dokáže charismatický Ben okouzlit svou milou napodruhé natolik, aby s ním konečně skončila před oltářem, netuší zřejmě ani sama Jennifer. Po třech svatbách a několika vztazích se jí možná ani nebude chtít slibovat někomu dalšímu věčnou lásku. Navíc Affleck není zrovna muž se stabilním životním nastavením a může jí připravit s ohledem na jeho nehynoucí lásku k alkoholu ještě perné chvilky. Přesto ale oba vypadají již několik měsíců neskutečně zamilovaně a své city se nestydí dávat na odiv před celým světem.

Jen na těch sociálních sítích jim to prozatím moc nejde. Anebo je to snad záměr? Showbizový server TMZ.com si totiž všimnul, že se účty @jlo a @benaffleck na instagramu vzájemně nesledují. Redaktoři si dokonce dali práci a nenašli jediný příspěvek, který by si ti dva vzájemně "olajkovali" nebo postnuli komentář. Jejich účty se tváří jako dvě naprosto cizí osoby, které spolu nemají nic společného. Přitom ve svých telefonech jistě Ben & Jen skrývají taková tajemství, o nichž by se editorům bulvárních serverů nezdálo ani v nejdivočejších snech.

Jennifer Lopez & Ben Affleck Not Following Each Other on Instagram https://t.co/SeDj1SJOdY — TMZ (@TMZ) September 21, 2021

A možná může tento fakt o nepropojených účtech napovídat i něco dalšího o jejich vztahu. Třeba že je pro ně ten reálný natolik důležitý, že do něj nehodlají vliv sociálních médií jakkoli vpouštět. Ke štěstí jim stačí zvládnout ignorovat všudypřítomné paparazzi, kteří se předhánějí v tom, kdo zachytí jejich partnerské jiskření jasněji, z lepšího úhlu nebo při zajímavější příležitosti. A už sám každodenní život v takové realitě musí být pro dva rodiče celkem pěti dětí docela náročný úkol.

Zdroj: TMZ.com

KAM DÁL: Sophia Loren prozradila tajemství mladistvého vzhledu. Zvládne to bez problémů kdokoli.