Sympatický a charismatický Ladislav Chudík si prožil peklo s vlastní ženou. Zachránila ho druhá láska

I když si ho Češi tak trochu přivlastnili, byl Ladislav Chudík slovenský herec, divadelní pedagog a dokonce i politik, který se v roce 1989 dokonce stal ministrem kultury Slovenské republiky. To možná většina diváků, kteří tak rádi sledují filmy, v nichž Ladislav Chudík vystupuje, ani netuší. Je ale pravda, že jej politika nezaujala a po čtyřech měsících svého působení na postu ministra se této funkce vzdal a vrátil se tam, kam ho táhlo srdce - na jeviště a před kameru. Jeho hlavním životním posláním bylo jen herectví, kterému věnoval celou svoji profesionální kariéru.

Nepříliš dobrý student

Právě sklony k herectví mohly u mladého Ladislava Chudíka trochu překvapovat, protože se v soukromém životě projevoval spíše jako tichý a neprůbojný chlapec. Jeho studijní výsledky nebývaly nijak oslnivé, ale přesto vystudoval gymnázium a po něm dokonce na naléhání svého otce nastoupil ke studiu slovenštiny a ruštiny na filozofickou fakultu. Tu už ale nedokončil - dal přednost divadlu, a to dokonce hned slovenskému Národnímu divadlu, pro které si jej na přehlídce amatérských divadel vybral tehdejší dramaturg první slovenské scény. Ladislavu Chudíkovi bylo teprve dvacet let a Národní divadlo se stalo jeho první profesionální scénou. Tomu se říká krok do velkého světa...

Kruté manželství

V profesionální kariéře se tedy mladému herci dařilo a zpočátku se mohlo zdát, že ruku v ruce s tím půjde i spokojený partnerský život. Ženy se o něj samozřejmě zajímali a on se později oženil s českou novinářkou Helenou. Štěstí ale nemělo trvat dlouho. Zhoubný nádor na mozku postupně zcela měnil povahu jeho manželky a z rodinné idyly se stalo peklo na zemi. Ladislav Chudík dokonce zmínil, že v jednu dobu dokonce pomýšlel na sebevraždu.

Rozvod a nová láska

Nemocná manželka bohužel nedokázala ovládat svoje chování a herce ponižovala a ubližovala tak hlavně jeho duši, která se musela sama o sobě od mládí potýkat s depresemi. V roce 1977 po dvaceti letech soužití pohár přetekl a manželé se rozvedli. Ladislav Chudík později našel druhou lásku, Alenu, s níž se oženil a vyženil tak i její dceru. Vlastního dítěte se ale v životě nedočkal.

Do Rakouska a zpět

Málo se take ví, že byl Ladislav Chudík v roce 1968 rozhodnut pro emigraci a dokonce i s manželkou a jeho maminkou i tchýní odjel do Rakouska. Jeho herečtí kolegové jej ale přemluvili k návratu do vlasti. On prosbám podlehl, ale v následujících letech si musel vytrpět “zasloužený trest”, kdy o roli nezavadil.

Osudová role - primář Sova

Pak ale přišla nabídka, která, jak se říká, se neodmítá. Připravovalo se natáčení tehdy třináctidílného seriálu Nemocnice na kraji města, a němž měl ztvárnit postavu promíře Sovy vynikající Karel Höger. Ten ale právě v té době bohužel zemřel a role byla nabídnuta právě Ladislavu Chudíkovi. Ten musel naskočit do rozjetého vlaku, rychle se učit roli, navíc neustále přejíždět mezi Bratislavou a Prahou - zkrátka vypětí to muselo být ohromné. Ale podařilo se a v následujících letech si jen málokdo vybavil jeho pravé jméno. Dokonce mu podle jeho vlastních slov chodily dopisy se žádostmi o lékařský názor na ten či onen problém, na ulici jej lidé zastavovali a vyprávěli mu o jejich zdravotním stavu. S postavou dobrosrdečného a moudrého primáře Sovy zkrátka srostl natolik, že se jím pro mnoho diváků zkrátka stal.

Nespočet rolí

Primář Sova ale samozřejmě nebyl jedinou, i když v Česku nejvýraznější, rolí Ladislava Chudíka. Mezi lety 1946 až 2016 se objevil v desítkách filmů a stovkách dalších snímků. Jeho posledním filmem z roku 2016 byla kriminálka Rudý kapitán. Mezitím ho mohli samozřejmě diváci vídat na jevišti slovenského Národního divadla. Herec zemřel v roce 2015, ale jeho diváci na něj ještě dlouho nezapomenou.

