Před deseti lety Felix Baumgartner skočil z okraje vesmíru a řítil se volným pádem k Zemi. Smrt byla blízko

Celou akci naplánovala společnost Red Bull. Pořídila Baumgartnerovi speciální skafandr, který byl nutný pro pobyt na hranici vesmíru. Problém byl, jak ho dopravit do tak extrémní výšky. Letadla se tak vysoko nedostanou, jediným prostředkem byl heliový balón. Není to klasický balón, ale obrovská koule z neuvěřitelně tenkého plastu (zhruba 10krát tenčí než běžný sáček). Balón naplněný heliem měl pod sebou speciální gondolu a v ní se nacházel Baumgartner.

Vzhůru v balónu

Celý podnik byl snímán mnoha různými kamerami a přenos běžel online, takže jej mohli sledovat diváci po celém světě. Těch se nakonec sešlo 8 milionů, což byl vůbec nejsledovanější přenos v dějinách kanálu Youtube. Ke startu balónu došlo 14. října roku 2012 na pouštní planině v Novém Mexiku. Balón začal stoupat vzhůru a v tu chvíli už nebylo možné nic ovlivnit ani zastavit. Pokud by se zejména v nižší výšce cokoliv pokazilo, neexistovala možnost návratu. Záchranný padák mohl fungovat až zhruba od 3 kilometrů výšky. Začátek letu tak byl vlastně nejnebezpečnější.

Postupně Baumgartner vystoupal do výšky 39 kilometrů, tedy na faktickou hranici vesmíru. Stoupání trvalo 2,5 hodiny. Pod ním byla Země, nad ním ohromný heliový balón. Venku bylo 70 stupňů pod nulou. Baumgartner vyrovnal tlak v kapsli s tím okolním, otevřel dveře a skočil. Největší obavy měl z toho, že se při skoku roztočí, což se také stalo, zhruba po minutě letu začal rotovat. Po celou dobu byl ve spojení s týmem na Zemi, ale poradit si musel sám. Rotaci se mu podařilo zastavit, až když vstoupil do hustších vrstev atmosféry. Byl na tuto situaci připraven, měl za sebou bezpočet výškových seskoků, celou věc samozřejmě nacvičoval. Přesto to byla další riziková část seskoku, pokud by divoce rotoval, mohlo vše dopadnout špatně.

Pád k Zemi rychlostí zvuku

Řítil se totiž rychlostí 1 353 km/h a přesáhl tak rychlost zvuku. V atmosféře ale postupně zpomaloval a rotaci vyrovnal. Když se mu otevřel padák, věděl, že už má vyhráno. Dopadl bezpečně zpět do pouště a stal se prvním člověkem, který skočil z takové výšky.

Před ním to byl Joe Kittner, vojenský pilot, který skočil z 31 kilometrů. Kittner byl mimochodem Baumgartnerovým poradcem a byl s ním při seskoku ve spojení. Ostatně byl jediný, kdo se mohl dostatečně vžít do Baumgartnerovy situace. Vše i díky jeho pomoci dopadlo výborně a Baumgartner ve svém pokusu uspěl. Baumgartner se později věnoval automobilovým závodům nebo letecké akrobacii s vrtulníkem. Dá se říct, že to málokoho překvapilo.

