Je to přesně 43 let, kdy se Vladimír Remek společně s Alexejem Gubarevem dostal na vesmírnou výpravu s cílem navštívit sovětskou vesmírnou stanici Saljut 6. Na palubě kosmické lodi Sojuz 28 se tak napsala významná kapitola nejenom našich dějin, ale také těch evropských…

Syn pilota

Vladimír Remek prožil své dětství v Českých Budějovicích. Otec byl vojenským pilotem, který to později dotáhl až na pozici generálporučíka. Později byl dlouholetý velitel letectva Československé lidové armády. Když se tak vydal Vladimír Remek v jeho šlépějích a poctivým studiem se z něj stal výborný pilot, slyšel mnohokrát kolem sebe, že skvělý prospěch a dokončené studium zvládl kvůli dobrému postavení svého otce.

To ovšem popírá vzhledem k tomu, že jeho otec opustil maminku, což mu Vladimír Remek nikdy neopustil. Narážky na protekci nesnášel a pravděpodobně se podobné podezření stao i hnacím motorem k tomu lidem dokázat, že je schopen si pomoci poctivým studiem a prací.

Let do vesmíru

V první polovině roku 1976 nabídl Sovětský svaz zemím, které byly součástí výzkumného vesmírného programu Interkosmos, že se jejich piloti mohou ucházet o let do vesmíru. V Praze bylo vybráno 24 kandidátů včetně Vladimíra Remka. Ten se v následných testech osvědčil, jen musel shodit 12 kilogramů nadváhy. Další komplikací byl fakt, že trpěl rýmou.

To se ovšem v dalším selektování nestalo překážkou a společně s piloty z Polska a NDR a dokonce ještě s jedním Čechem Oldřichem Pelčákem se začali připravovat na let do vesmíru. Vladimír Remek se ocitl v první posádce ve funkci kosmonaut-výzkumník.

Společně se zkušeným Gubarevem odstartovali z kosmodromu Bajkonur 2. března 1978, tedy přesně před 43 lety. V historii kosmických letů to byla první mezinárodní vesmírná posádka a Remek se tak stal prvním kosmonautem, který nepocházel ze Sovětského svazu, ani z USA.

Remek ve vesmíru

Kromě toho, že se narychlo Remek naučil ovládat zubní vrtačku, aby ulevil kolegům na vesmírné stanici od bolesti zubů musel sám ve stavu beztíže přežít první záchvaty nevolnosti. To ilustroval i nepovedený televizní přenos, kde je Remkovi evidentně stále nevolno a neví si rady s ruskými názvy kosmických detailů na stanici.

Remek ve vesmíru strávil více jak sedm dní. S kolegou přistáli v Kazachstánu a následně už mohl po skutečném úspěchu získávat ovace socialistického Československa. Byl titulován Hrdinou Československé socialistické republiky a Hrdinou Sovětského svazu. Později byl vojákem, diplomatem a evropským poslancem. Remek je nadále poctivým komunistou a do roku 2018 byl také velvyslancem v Rusku.

