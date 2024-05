Patnáctiletá dívka odešla bosá z domu po záhadném telefonátu. Za pár dní ji našli mrtvou

Lidé ji milovali, neměla nepřátele ani konflikty. Jessie Marie Twilight Song Crooks byla předčasně vyspělá dívka s „tisíciwattovým“ úsměvem. Sportovala, milovala plavání a fotbal. Volno trávila s vrstevníky na Greenwood High School ve městě Bowling Green v Kentucky, kde studovala a snila o Harvardově univerzitě. Svět jí ležel u nohou a ona byla připravena ho objevovat. V roce 2001 byla nalezena zavražděná poblíž vyschlého rybníka ve venkovském okrese Warren v Kentucky. Vrah nebyl nikdy dopaden.

Nikomu nic neřekla

Pozdě večer 28. srpna 2001 Twilight vzala telefon, kdosi volal z automatu z obchodního domu Plano Country Store. Nedlouho poté, kolem 23:00, opustila bosá dům. Lidé, kteří ji znali, potvrdili, že podle všeho chtěla jít ven jen na chvíli. Doma nikomu nic neřekla, nikdo netušil, kam jde a s kým se chce setkat.

Druhý den ráno, když si její otec Bobby a jeho manželka Linda – Twilightina nevlastní matka – uvědomili, že se holčička pohřešuje, nahlásili vše policii. Po dvoutýdenním pátrání ze strany rodičů, komunity a policie bylo dívčino tělo nalezeno na místě, které je nyní sójovým polem.

Pátrání po Twilight bylo komplikované nejen kvůli nedostatku vodítek, ale také kvůli izolované oblasti jihozápadního okresu Warren, ve které Crooksovi žili. Plano se nachází několik kilometrů od centra města Bowling Green. Střídání mezi hustými lesy a úrodnou zemědělskou půdou vytváří krásnou krajinu, ale strašlivé místo pro pátrání po pohřešované osobě, protože je plné vegetace. Jen náhodou tělo děvčátka našel muž, který venčil svého psa.

Útoky na USA vyšetřování odsunuly

Skutečnost, že následujícího dne došlo k útokům 11. září, je považována za jeden z důvodů, proč vražda dívky nikdy nezískala takovou pozornost, jakou by měla. Zatímco se země snažila reagovat na národní ohrožení, vyšetřování vraždy Twilight bylo stranou. Neexistuje způsob, jak zjistit, kdo jí tu noc zavolal z telefonního automatu. „Neměli techniku, jakou mají vyšetřovatelé dnes. DNA bylo v plenkách. A samozřejmě mluvíme o pozdním létě v Kentucky, kde se působením přírody určitě mnoho důkazů ztratilo,“ vysvětlil Vlastimil Kořen, který sám v USA několik let žil a pracoval jako soukromý detektiv.

Příčina smrti dívky nebyla nikdy zveřejněna, a přestože vyšetřovatelé identifikovali jednu osobu jako podezřelou, žádné jméno nepadlo. Záhadou bylo i to, proč měla na sobě mrtvá holčička dres školy, na kterou nechodila. Dle vyšetřování pocházel z místního „sekáče“. Ale jak se dostal na její tělo, nebylo nikdy objasněno.

Je možné, že ten, koho potkala, jí ten dres dal, a je pravděpodobné, že ten člověk byl poslední, kdo ji viděl živou. Ve skutečnosti však mnoho z toho, co se stalo Twilight bezprostředně před a poté, co zmizela, zůstává záhadou.

Některé informace – například příčinu smrti – policie záměrně nezveřejnila. Nevíme, jak dlouho byla Twilight mrtvá, než ji našli. Neznáme motiv. Další informace, jako například koho potkala, kde se setkali a proč za dotyčným šla, zůstávají záhadou i pro její nejbližší. „Kdo by to udělal? Proč by to dělali?“ ptal se Bobby Crooks v rozhovoru pro místní zpravodajskou stanici WNKY v roce 2019. „Nemáme žádné odpovědi.“

Naděje, která brzy zhasla

V roce 2021 však došlo k drobnému pokroku ve vyšetřování. Úřady získaly povolení k prohlídce nemovitosti na základě informací anonyma. Místní šerif přizval FBI, aby pomohla, vyžádal si luminolové testování, které umožňuje najít stopy krve i roky po zločinu. Chemická látka interaguje s hemoglobinem v krvi a vytváří modře zabarvené světlo, které ukazuje, zda a případně kde je krev přítomna. FBI shromáždila důkazy, které byly poté předány oddělení šerifa okresu Warren a odeslány do státní laboratoře.

Výsledky však nebyly průkazné. Smrt dívky je tak stále předmětem spekulací. Bohužel už téměř bez pozornosti médií. „Může to být kvůli tomu, že měla krev původních obyvatel. Byla Arapaho z matčiny strany. A smutným faktem je, že bílé ženy přitahují mnohem více pozornosti médií,“ dodal pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

Zdroj: autorský článek

