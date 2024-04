Existuje dokonalý zločin? 6 případů, kdy chybělo málo

Pokud jste někdy měli kočku, víte, že kočičí srst zůstane doslova všude. A jak se ukázalo, zahrnuje to i místa činu. V roce 2013 byl David Hilder shledán vinným z rozřezání těla svého přítele Davida Guye. Jedním ze zásadních důkazů bylo, že u těla byly nalezeny chlupy vrahovy kočky. Podle BBC Hilder zabalil torzo Guyova těla do pytlů na odpadky a závěsu – právě na něm ale ulpěly kočičí chlupy.

V Hilderově domě také našli stopy krve a vlákna ze závěsu. „Být vrahem, tak se asi proklínám do konce života. Možná stačilo, aby místo závěsu použil další pytle. Třeba mu došly, třeba je chtěl ušetřit na něco jiného. Každopádně se mu to nevyplatilo,“ glosoval Vlastimil Kořen pro Čtidoma.cz.

Kopřivy jako důkaz

Forenzní botanika pracuje na řešení případů pomocí důkazů zanechaných rostlinami. V roce 2005 našla soudní botanička a ekoložka Patricia Wiltshire zásadní důkazy, které pomohly usvědčit Iana Huntleyho z vraždy Holly Wells a Jessicy Chapman – a to vše díky pylu. Podle Guardianu si Patricia všimla, že na cestě k příkopu, ve kterém byla nalezena těla, roste nový výhonek kopřiv.

Jak se ukázalo, rostlina částečně roste až poté, co se na ni šlápne. Odbornice tak mohla dokonce říct, kdy na rostliny někdo šlápl, následně tuto skutečnost spojila s vrahem, protože stejný pyl byl nalezen na jeho botách. „Faktem je, že zločinci v minulosti měli mnohem snadnější život. Tohle je neuvěřitelné a zároveň naprosto fascinující,“ kroutil hlavou Kořen.

Vraždu odhalily sny

V roce 1828 začala mít paní Marten podivné sny o tom, že její nevlastní dcera Maria byla zavražděna a pohřbena ve stodole. Maria utekla s mužem jménem William. Tu noc, kdy odcházela, se měli setkat v anglickém Polsteadu. Téměř rok poté nedostali Martenovi od Marie jediný dopis nebo zprávu. William, který byl s rodinou v kontaktu, se neustále na něco vymlouval.

Nakonec se paní Marten naštvala a o svých snech řekla manželovi. Ten se po nějaké době s kamarádem vypravil na místo, které jeho žena popisovala. Při hledání si všimli uvolněné části podlahy. Když ji otevřeli, našli něco, co vypadalo jako tělo zabalené v pytli. Jak se ukázalo, tělo bylo Mariino. William zpočátku vyšetřovatelům řekl, že žádnou Marii nezná, ale nakonec byl shledán vinným z vraždy.

Ještě že máme hmyz…

V červenci 2003 byla vražda pěti členů rodiny vyřešena s pomocí profesora entomologie. Lynn Kimsey byl požádán, aby identifikoval mrtvé brouky na autě. Hlavní podezřelý Vincent Brothers byl zatčen kvůli podezření z ohavného činu, oběťmi byly jeho exmanželka, tři děti a tchyně. Tvrdil však, že v té době byl v Ohiu. Přesto se vyšetřovatelé domnívali, že Vincent si pronajal auto, jel z Ohia do Kalifornie a vraždy spáchal. S pomocí profesora Kimseyho se jim to podařilo dokázat.

Odborník vysvětlil, že na autě bylo nalezeno několik druhů hmyzu, které se vyskytovaly pouze na západě, a některé byly zvláště hojné v Kalifornii. Nález také naznačoval, že auto jelo v noci. Vincent byl nakonec shledán vinným. „Možná se to někomu bude zdát překvapivé, ale právě brouci a další podobná ‚havěť‘ často pomáhají nevědomky vyřešit zločiny. Právě proto, že se mohou vyskytovat pouze na některých místech a zločinci si to neuvědomí,“ uvedl Kořen.

Obvinění, pak odškodnění

V roce 1980 měla Etta Louise Smith v Lopez Canyonu „vizi“ těla Melanie Uribe – zmizelé zdravotní sestry. Nepovažovala se za žádnou jasnovidku, ale věřila, že ví něco zásadního. Řekla vše policii, ta ji ale nebrala vážně. O 45 minut později se s rodinnými příslušníky vydala hledat na místo, které „viděla“. Policisté ji následně zatkli kvůli podezření z vraždy, jiné vysvětlení neměli. Propuštěna byla až ve chvíli, kdy byli ze zločinu obviněni tři muži. Následně policii zažalovala za falešné obvinění a spor vyhrála.

Usvědčily ho kontaktní čočky

V roce 2005 byla Janet Abaroa nalezena mrtvá ve svém domě. Její manžel Raven tvrdil, že Janet se tu noc dívala v posteli na televizi, když odešel na fotbal. Jeho alibi zpočátku obstálo, o pět let později ho však detektiv Charles Sole dokázal vyvrátit jediným párem kontaktních čoček. Podle BuzzFeed News řekli Janetini přátelé i rodina vyšetřovatelům, že než se šla koukat na televizi, pokaždé si z očí vyndala kontaktní čočky. Na místě činu se jim však čočky najít nepodařilo.

Detektiv nechal tělo exhumovat a ukázalo se, že měla čočky na očích, když zemřela. To dokázalo, že Raven lhal o tom, co on i Janet tu noc dělali. Žalobci postupně sehnali i další důkazy, aby Ravena usvědčili z vraždy jeho manželky. „Policie nejprve odvedla hodně špatnou práci. Evidentně si nezjistila vše, co mohla, a vražda málem prošla. Jejich reputaci zachránil až detektiv Sole,“ dodal pro Čtidoma.cz Vlastimil Kořen.

