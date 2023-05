Nejznámější nezvěstná holčička zmizela v portugalském Praia de Luz. Místní už mají kauzy dost

Bylo jaro roku 2007 a rodina McCannových se těšila na rodinnou dovolenou v Portugalsku. Měli s sebou dceru Maddie a ještě mladší dvojčata. Do Británie se ale vrátili bez své nejstarší dcery, čímž se započala možná jedna z největších kauz na světě. Takovou medializaci, jaké se případu dostalo, nikdo do té doby neviděl. A nebyla to náhoda. McCannovi si měli krátce po zmizení Madeleine najmout PR tým, za což sklidili vlnu kritiky.

Praia de Luz pod tíhou smutného příběhu

Čtyřletá Maddie zmizela z portugalského letoviska Praia de Luz, které nabízí své služby turistům dodnes. Dnes je jedním z nejznámějších v této zemi, a to právě kvůli této kauze. Místní obyvatelé však mají zájmu médií po krk. „Toho příběhu už má každý dost, rádi bychom, aby se na to všechno zapomnělo,“ citoval místní obyvatele magazín Marca.com. „Praia da Luz si to nezaslouží, falešných zpráv je dost,“ řekl pro Mirror.com londýnský spisovatel David S. Jones, který zde žije už 45 let. Pověst krásného místa je prý tímto kriminálním případem nenávratně pošramocena.

Praia de Luz je přitom malebné rybářské městečko, které leží na jihu Portugalska a jeho pláže patří k nejlepším na světě. Oceán je zde klidný, a tak jde o lokalitu vhodnou pro děti. Wim Bosman, která zde má restauraci, říká, že zde mají jedno zásadní pravidlo: „Nemluv o politice, náboženství nebo Madeleine McCann“. Názory místních na celou kauzu se totiž velmi liší. „Pokud to někdo zmíní, nevyhnutelně se to změní v hádku, protože názory lidí se tak divoce liší. Někteří obviňují rodiče a říkají, že ji nikdy neměli nechat samotnou, jiní k nim mají sympatie. Pak mají lidé své teorie o tom, co se jí stalo, ale pravdou je, že si nemyslím, že se to někdy dozvíme,“ vysvětluje.

Letovisko má dodnes stigma místa, kde zmizela Maddie. Turisté se však před lety začali konečně vracet, do té doby tam bylo víc novinářů než cestovatelů. „Kromě několika měsíců pevně věřím, že návštěvníky a rodiny neodradilo, aby sem přišli. Resort zasáhla finanční krize a covid, stejně jako špatná reklama v souvislosti s případem Maddie," dodává Bosman.

Osudná portugalská večeře

Když Madeleinini rodiče své děti 3. května 2007 uložili, šli si dát večeři do místní restaurace. Spolu se svými přáteli prý děti kontrolovali pravidelně, naposled ve 21:00 portugalského času. O 45 minut později zjistili, že Maddie není ve své posteli, zatímco dvojčata poklidně spala. Byla informována policie i zaměstnanci komplexu, hraniční policie i letiště v Portugalsku a Španělsku. Už tehdy byly údajně znehodnoceny stopy, neboť v pokoji se pohyboval každý, kdo chtěl přiložit ruku k dílu.

O tři dny později portugalská policie ještě stále věřila, že je Maddie naživu, o další dva dny později připustila, že už nežije. Ale 9. května ji Norka Marie Olii, žijící ve Španělsku, spatřila na benzinové pumpě v Maroku. Policii to ale oznámila až 18. května.

Podle McCannových jde německá police po špatné stopě

O pár dní později se objevily zprávy, že má být na Maltě, po sto dnech pátrání však policie usoudila, že je třeba začít od začátku a nemají žádnou jistou stopu. DNA holčičky našli vyšetřovatelé také v několika zadržených automobilech na pláži, později podezřívali Roberta Muratova. V září byli rodiče Madeleine přidáni na seznam obviněných. Když byli obvinění zproštěni, vrátili se s dvojčaty do Anglie.

V červnu 2008 policie případ pro nedostatek důkazů odložila. V červnu 2020 se objevily informace, že německá policie vyšetřuje Madeleininu vraždu. Podezřelým měl být Christian Brückner, který v době zmizení pobýval poblíž komplexu a už byl dříve souzený za sexuální delikty na dětech. Rodiče Maddie oznámili, že informace o úmrtí jejich dcery jsou fámy a nadále pokračují v pátrání. Dokonce mají web, kde informace – dle svých slov – uvádějí na pravou míru. V květnu 2007 činila odměna za informace vedoucí k nalezení dcery McCannových 2,7 milionů liber.

Objevila se také Polka Julia, která věřila, že je Maddie. Na sociální síti TikTok žádala lidi o podporu. Nakonec testy DNA ukázaly, že to Madeleine není. „Julia chtěla být zpěvačkou, modelkou. Vždycky chtěla být populární. To, co se teď děje, je, že má milion fanoušků. Jsme z této současné situace zdrcení,“ uvedli Juliini rodiče. McCannovi tak i po šestnácti letech pátrají dál a nevzdávají se naděje, že se jednou jejich dcera najde.

