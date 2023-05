Carrol Cole: Ženy vraždil, protože se podobaly jeho matce. Jednu částečně snědl

Americký sériový vrah Carrol Cole v sobě skrýval zášť, kterou do něj zasela jeho matka. Převlékala ho za holčičku, údajně ho také často bila. Život, ve kterém se odehrávalo příkoří i ponižování, vyústil v bezcitné vraždění. Spravedlnosti přitom dlouho unikal. Ačkoliv je to pravděpodobně jeden z nejinteligentnějších vrahů amerického kontinentu, většinou seděl za krádeže nebo opilství.

Matka z něj chtěla mít holčičku

Carrol Cole měl na svědomí zřejmě až 35 osob. Lovil mezi těmi, které se nápadně podobaly jeho matce, takže si – podle jeho vlastních slov – vybíral „opilé děvky v baru“. Lákaly ho hlavně ty, které byly vdané a vypadaly ztraceně. S některými měl poměr, ale neublížil jim. Další takové štěstí neměly. Svůj první mord však spáchal už v deseti letech! Celkem vraždil dlouhých 32 let. A spravedlnosti unikal.

Dětství prý neměl vůbec jednoduché. Narodil se v květnu 1938 v USA jako druhé ze tří dětí. Jeho otec bojoval ve druhé světové válce, matka ale zůstala v domácnosti a prý holdovala alkoholu. Dokonce měla Carrola často bít. Navíc, když doma neměla svého muže, ráda si vyhodila z kopýtka a stýkala se s jinými muži. Občas dokonce svého syna vzala na rande a vyhrožovala mu, že ho zbije, pokud něco řekne svému otci. Prý ho také citově zneužívala a oblékala ho jako dívku, za což se mu ostatní posmívali.

Z armády ho vyhodili

Za útrapy se Carrol pomstil brzy. Už v 8 letech zabil jednoho ze svých vrstevníků. Utopil ho v jezeře, když se mu posmíval za jeho holčičí jméno. Hlavu mu podržel pod vodou, dokud neumřel. Jenže policisté vyhodnotili jeho smrt jako nehodu, vrah se přiznal až o mnoho let později ve své autobiografii, kterou psal už za mřížemi.

Své štěstí hledal také v americké armádě, vyloučili ho však za špatné chování. Dokonce byl zatýkán za méně závažné trestné činy, například opilství či krádeže. Psal se však rok 1960, když se přiznal, že tajně sní o ženách, které uškrtí. Dokonce na sebe zavolal policii sám, aby se s tímto svěřil. Bylo to v době, kdy měl na známém místě pro milence napadnout dva páry. Následně pak strávil tři roky po psychiatrických léčebnách. Podle doktorů se žen bál a neuměl s nimi jednat až do chvíle, než byly mrtvé. Byla mu také diagnostikována psychopatie. Už tehdy se vědělo, že se pokusil další dvě ženy uškrtit. Poté se totiž přihlásil znovu do psychiatrické léčebny, kde však rozhodli, že ho nebudou zadržovat, a dostal letenku do San Diega, kde v té době žil.

Ví se, že jeho první obětí v dospělosti byla dívka Essie, kterou uškrtil ve svém autě a pak vozil její tělo v kufru, až ho nakonec vyhodil u cesty. O dva týdny později zavraždil další ženu a pohřbil ji v lese. Později řekl, že byly ženy svým mužům nevěrné, a proto mu připomínaly jeho matku. Jednu zavražděnou ženu částečně snědl. Dvakrát ho policie za vraždu zadržela, pak ale vyšetřovatelé u obou obětí dospěli k nesprávnému názoru, že zemřely přirozenou smrtí.

Jeho příběh je důkazem o selhání systému

Zatčen byl nakonec pro žhářství, když si vzal striptérku a zapálil motel, ve kterém ho měla podvádět. Hned, co ho propustili, zaútočil na jedenáctiletou dívku, kterou se pokusil uškrtit. Znovu byl zatčen a čekalo ho pět let. Místo vězení však putoval do psychiatrické léčebny, kde znovu přiznával svoje psychopatické choutky. Přesto ho zase pustili na svobodu. I s ženou po boku však odcházel z domů páchat zvěrstva.

Nakonec děti nikdy neměl, oženil se však třikrát. Svou druhou ženu zavraždil. Překvapivě mu naměřili IQ 152, maturitu však nikdy nezískal. Nakonec byl odsouzen za vraždy v Kalifornii, Nevadě a Texasu. Počet jeho obětí se zastavil na 16 – byl mezi nimi jeden muž. Soud ho odsoudil k trestu smrti injekcí. Bojovníci z americké ACLU lobbovali za zmírnění trestu, ale Cole protestoval. Po vynesení rozsudku soudci poděkoval.

Jeho příběh je však nejen vyprávěním o vrahovi, který měl děsivé choutky. Jde o selhání systému, který ho několikrát poslal do vězení, měl na papíře jeho fantazie o škrcení žen a diagnostikoval mu psychopatii, a přesto ho úředníci opakovaně pouštěli na svobodu. Tam vraždil dál.

Zdroj: serialkillers.cz, wikipedia.org, murderpedia.org

KAM DÁL: Soudy s čarodějnicemi ve Vardø vystavovaly ženy mučení, topení a nakonec vždy končily upálením.