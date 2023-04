Hloupý žárlivý manžel poslal na smrt vlastní ženu. Odsoudil ji nedostudovaný právník

Zbavit se souseda, nebo dokonce vlastní ženy bylo v době čarodějnických procesů poměrně jednoduché. Stačilo takového člověka označit za spolčence s ďáblem – a pak už všechno předat do „rukou spravedlnosti“. To udělal i umírající žárlivý manžel jedné velkolosinské krásky. Netušil, co všechno zavinil.