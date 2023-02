Tajemství Julie Wandelt: Ztracená Madeleine McCann nebo lhářka? I kdyby říkala pravdu, bude to mít těžké

To, na co všichni čekali, se konečně možná děje. Jednadvacetiletá Julia Wandelt z Polska tvrdí, že by mohla být pohřešovanou Maddie. Nemá prý žádné fotky, kde by byla mladší tří let, její matka, tedy žena, která ji vychovala, nemá fotografie, na kterých by byla zachycena během těhotenství, a Julia sama má na dětství jen mlhavé vzpomínky. Pamatuje si prý dovolenou u moře, kde si hrála se želvami, ve vzpomínkách ale nevidí svou rodinu. Na stopu ji přivedla poznámka babičky, o tu se však nechce s veřejností podělit. Uvěří jí svět, že právě ona je zmizelou Madeleine McCann, nebo ji budou mít za lhářku, která se chce jen zviditelnit?

Gerry a Kate souhlasili s testy DNA

Na sociálních sítích, kde ji sledují statisíce lidí, vystupuje Julia pod přezdívkou @iammadeleinemccann. Primárně se prezentuje na Instagramu a TikToku. Maddie by teď bylo devatenáct let. Julia je sice o dva roky starší, ohledně svého věku si ale není úplně jistá.

Na svém profilu prosila, aby jí lidé pomohli dostat se ke Kate a Gerrymu McCann, rodičům pohřešované Maddie. To se jí povedlo. Rodinu McCannových požádala Julia o testy DNA a oni jí vyhověli. Brzy by se s ní tedy měli spojit, protože i po letech považují za nutné následovat jakoukoliv stopu, která se objeví.

Julia má společné rysy se ztracenou dívkou, jako je piha na nose, skvrna v oku nebo mezírka mezi zuby. Podobnost spatřuje také v potenciální matce Kate McCann.

Julia Wandelt může bojovat po zbytek života

Zajímavá je ale reakce lidí na sociálních sítích. Ačkoliv si všichni přejí, aby tento smutný příběh měl svůj šťastný konec, velká část sledujících Julii nevěří. Dokonce byla obviněna, že si chce jen nahnat čísla. To je samozřejmě možné. Ale teď si představte, že jste opravdu Madeleine, ačkoliv jste to nikdy nevěděli, protože nemáte vzpomínky z doby, kdy vám byly tři roky, a nemůžete se vrátit do světa, kam jste dřív patřili, protože vám nikdo dostatečně nevěří. A zatímco dříve vás hledal celý svět, teď jste nepřítelem číslo jedna.

Síla sociálních sítí je přitom obrovská. Kdyby sledující razili názor, že je Julia skutečnou Maddie, málokdo by pochyboval. A i kdyby se dříve či později prokázalo, že je unesenou dcerou McCannových, budou tu tací, kteří to zpochybní. Ten příběh už si vlastně žije svým vlastním životem.

Pokud se ukáže, že je Julia skutečně Maddie, u McCannových se bude sice slavit, dost pravděpodobně jí ale část světa neuvěří nikdy a vždy bude její příběh zpochybňovat. Už zkrátka uběhlo tolik času, že každý má svou vlastní verzi. Navíc nedávno pronikla do médií informace, že je Maddie mrtvá, a někteří tak za příběhem zavřeli dveře.

Ukáže se nakonec, že říká mladá Polka pravdu? Lidé v ní vidí spíše zmizelou Ingu Gehrick, která se ztratila osm let po Madeleine. Jenže v té době jí bylo pět let, dnes by jí bylo třináct. To se od věku Julie liší až příliš.

