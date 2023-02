Překvapení roku: Pepa ze Survivoru ve Výměně manželek! Snoubenka na něm po odvysílání nenechala nit suchou

Pepa Kůrka, Muž roku 2016 a účastník Survivoru, s Angie Mangombe, účastnicí reality show LikeHouse, napjatě očekávají narození jejich prvního potomka. To není žádné tajemství. Přesto nám připravili velké překvapení, když se objevili v osmém díle Výměny manželek, který mapuje první dny, kdy Angie těhotenství zjistila! Zatímco jiné ženy si obvykle požehnaný stav nechávají několik prvních týdnů pro sebe – pro případ, že by se náhodou něco stalo – půvabná influencerka se ukáže na kameru i s těhotenským testem a prozradí i to, že uvažuje o potratu. K tomu ale, jak už víme, nedošlo a dvojici čeká krásné životní období.

Pohádka o Popelce ve Výměně manželek

Pepa Kůrka, který teď bojuje v kmeni Hrdinů, si před odletem ještě užil nějakou tu legraci ve Výměně manželek. A zřejmě si získá srdce nejedné divačky. Ačkoliv se ho Angie snažila shodit už v manuálu k Výměně, kde o něm řekla, že není chlap, nakonec je to ona, kdo ze všeho vychází jako závislák na telefonu, a navíc s mizerným humorem. Pepa je možná trochu svůj, a dokonce přizná, že flaška vína denně mu nedělá problém, nicméně z celé Výměny vychází nejlépe. Má smysl pro humor, je milý, o svou náhradní manželku pečuje a rozmazluje ji pražským životem, kde jídlo za osm stovek denně není problém. Angie se nakonec za svá „drsná“ slova omluvila, včera to ale vzala tak trochu zpátky.

rozčílila. O Pepovi prý řekla, že není chlap, protože ji ponížil v konverzacích, a on ze sebe dělá neprávem chudinku. Ujistila své fanoušky, že to nebude rozebírat do detailu, protože tu Pepa není, aby se bránil. Angie je prý dost dominantní a možná na něj občas šlape až příliš. Vytočená je prý ale doběla! Tak možná má ten Pepa štěstí, že bojuje tisíce kilometrů daleko… Krátce po Výměně se na svém Instagramu . O Pepovi prý řekla, že není chlap, protože ji ponížil v konverzacích, a on ze sebe dělá neprávem chudinku.Vytočená je prý ale doběla! Tak možná má ten Pepa štěstí, že bojuje tisíce kilometrů daleko…

Zkušená Věrka, která doma denně pečuje o hospodářství a žije zcela jiným životem, ani jednou nepohrdne pražskou „smetánkou“, která žije focením, posilovnou a sociálními sítěmi. Příjemně se na to kouká. U většiny záběrů se člověk musí usmívat a nejraději byste Věrku na nějakou dobrou kávu pozvali také. Pepa ji vezme na kosmetiku, focení, do fitka, na box, ke kadeřníkovi… A Věrka sama přiznává, že konečně získává nějaké sebevědomí. Z Prahy se vrací jako znovuzrozená a nadšeně vypráví, že normální jídlo musela uvařit snad jen jednou. Deset dní s jiným partnerem se pro ni stalo lázeňskou procedurou, při které si perfektně odpočinula.

Třicet tisíc za jídlo a taxíky je standard

Celý kontrast, který je podstatou této Výměny, přináší mnoho vtipných situací. Třeba radost Angie, když nainstaluje svému náhradnímu manželovi Instagram a může si zase něco vyfotit. Občas to nutí diváka přemýšlet, kdy už je závislost na sociálních sítích škodlivá, a jestli Angie není náhodou tak trochu marnivá. Na druhou stranu nelze předpokládat, že pražská holka, která řídí svou vlastní firmu, bude umět oškubat husu, zabít prase a obstarat slepice.

Humor Angie ale neopouštěl, tedy s výjimkou situací, kdy se zabíjela zvířata. To Angie obrečela. Hned dodala, že by jí pomohlo živé vysílání s fanoušky, aby jim to mohla říct, oni by jí vyjádřili podporu a zase by bylo dobře. Rozdílnost světa obou žen byla naprosto evidentní. Když známá influencerka prohlásila, že za objednané jídlo a taxíky utratí měsíčně 30 tisíc, náhradní manžel šokovaně přiznal, že to je celá jeho výplata. A zatímco Angie se hrozně těšila domů na indické jídlo, on se pro změnu těšil na manželčin vývar s játrovými knedlíčky.

Jak to celé dopadne a co Výměna účastníkům přinese, můžete sledovat už teď na Voyo, nebo na Nově příští týden ve středu večer. Jisté ale je, že je to Výměna zajímavá, dojemná a je příjemné ji sledovat – konečně!

