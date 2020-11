Tajemná smrt zpěváka Jiřího Schelingera: Opravdu skočil zfetovaný do Dunaje, nebo mu někdo pomohl?

Dodnes se však říká, že oficiální verze jeho smrti není pravdivá a není jisté, zda je tělo uložené na Olšanech opravdu jeho. Říká se totiž, že potřeboval zmizet, proto nafingoval svou sebevraždu, ale existují i verze, že za jeho smrt mohou drogy nebo cizí zavinění.

Milovník hudby od dětství

Jiří Schelinger si zamiloval hudbu díky svému otci už jako malé dítě. Brzy začal hrát na klavír a později přidal ještě kytaru. V dětství se s rodinou přestěhoval do Prahy, kde se ve škole stal díky svému talentu velmi populární. Nikdo proto nepochopil, proč si po základní škole zvolil učňovský obor instalatér. Školu však nikdy nedokončil. Říká se, že za to může podvod, ze kterého byl obviněn, ale zpěvák sám avizoval, že si pouze uvědomil, co chce v životě dělat.

Protiruské nápisy

Před rokem 1968 se Schelinger vyznamenal, když šířil po Nuslích plakáty s protiruskými nápisy. Byl umístěn do vyšetřovací vazby, kde se pokusil o demonstrativní sebevraždu, aby byl co nejdříve propuštěn. Díky tomu musel absolvovat odborné psychiatrické vyšetření, které mu vyneslo modrou knížku.

Zlaté sedmdesátky

Poté, co ho propustili z Bohnic, stal se kulisákem a začal zpívat v kapelách. Nakonec přijal nabídku Karla Šípa a stal se členem kapely Faraon, která odstartovala jeho zářnou kariéru. Sedmdesátky pro něj byly doslova zlatými časy. Právě tehdy vznikl i jeho nejznámější hit Holubí dům, na jehož vzniku se podílelo i legendární duo Uhlíř a Svěrák.

Zajímavé je, že i přes všemožné zákazy vydával Schelinger velké množství desek a stal se miláčkem všech roztoužených dam a dívek.

Drsnější tvorba

Další zlom přišel roku 1978, kdy zpěvákova tvorba začala přitvrzovat. Koncertoval s Františkem Ringo Čechem, s kterým rozjel na svou dobu odvážný hard rock. Společně nahráli hit Švihák lázeňský a poté album Nemám hlas jako zvon. Jenže pak přišla další omezování a došlo už i na Schelingera. Nejprve měl zákaz vystupovat v rodném okrese, pak podepsal Antichartu a začal hledat únik ze světa klamu, který byl všude kolem něj. Začal i zdravě žít. Přestal přehnaně pít, kouřit a jíst maso. Stále se ale stýkal s lidmi, kteří proti režimu bojovali.

Tajemná smrt

Jednoho dne odjel pracovně do Bratislavy, měl se v neděli vracet domů, ale kvůli poruše auta musel na Slovensku zůstat o den déle. Zašel si tedy do oblíbené hospůdky, kde se k němu připojila podivná dvojice obdivovatelů, která s ním neřízeně popíjela alkohol a kouřila marihuanu. Muž z dvojice se prý po odchodu se zpěvákem hašteřil o přítomnou dívku, pak se rozhodl pro skok do Dunaje. Říká se, že vyhecoval zpěváka ke skoku také. Jenže zatímco on se díky zachycení se za bójku zachránil, Schelinger tolik štěstí neměl. Jeho tělo se ten večer už nevynořilo. Našli ho až rybáři 7. května ve fázi rozkladu. Tím byla smrt uzavřena jako nešťastná náhoda. Tělo však nikdy nikdo neidentifikoval.

