Z vysmívané Simply Susy je šarmantní dáma. Čeho se dnes bojí multimilionářka Susan Boyle?

Na pódium soutěže Britain’s Got Talent vstoupila Susan Boyle 11. dubna roku 2009, tedy ve svých 48 letech. Až do toho dne žila v rodném domě ve skotském městečku Blackburn jako žena, kterou znali jen lidé z okolí - a to ještě jako “Simply Susy”, což byla přezdívka, kterou získala pro svůj handicap. Její chování nebylo nikdy - řekněme - standardní, ale až po jejím úspěchu ve zmíněné soutěži lékaři při důkladném vyšetření zjistili, že její IQ není snížené, jak se dříve všichni domnívali. Naopak se ukázalo, že jde o velmi inteligentní ženu, poznamenou ale aspergrovým syndromem, tedy určitou formou autismu. A právě toto poznání spolu s novou kariérou přispělo k velkým změnám, kterými Susan Boyle od svého neuvěřitelného úspěchu v roce 2009 až do dnešních dnů prošla.

Prošla si velkými traumaty

Ještě než se prvně objevila před publikem, prošla si Susan opravdu nešťastným obdobím. V průběhu několika málo let zemřela její sestra a také oba rodiče. Pro ženu s takovou chorobou, kterou dnes známá zpěvačka trpí, to muselo být zvlášť složité. Tehdy před "Talentem" byla Susan opravdu nešťastná. Po smrti matky zůstala sice v rodném domě, který milovala a miluje dodnes, ale bez práce a bez peněz. Měla jen svůj sen - stát se slavnou zpěvačkou. A za tím si také šla.

Bez talentu by to nešlo

Je jisté, že její postup soutěží mohl do jisté míry ovlivnit i dojemný příběh, který se k podivně vypadající ženě vázal, ale bez hlasu, kterým všechny v sále i u televizí ohromila, by to zkrátka možné nebylo. I když nakonec nezvítězila, její druhé místo jí přineslo smlouvu s nahrávací společností a hlavně až neskutečnou přízeň posluchačů a obdivovatelů. S takovou změnou se musela nejprve vyrovnat a zvyknout si na pozornost, kterou budila všude, kam přišla.

Z bídy do světa multimilionářů

Z ženy bojující o každou minci se doslova přes noc stala hvězda první kategorie a postupně také velmi bohatá žena. Postupně si také zvykala na péči okolí, na jejím vzhledu zapracovali vizážisté, v kariéře jí pomáhala i její starší sestra. Proměna zpěvačky, v níž by dnes asi jen málokdo hledal onu “dámu z vesnice”, která se v dubnu 2009 představila překvapené porotě, je neuvěřitelná. Dnes šarmantní dáma se díky pomoci lékařů také naučila zvládat (alespoň na veřejnosti) projevy své nemoci, na pódiích vystupuje bravurně… Jak ale žije v soukromí?

Svoje rodné město ani dům neopustila

Pokud bychom čekali, že si dnešní multimilionářka pořídila honosné sídlo a chatu na tropickém pobřeží, velmi bychom se mýlili. Susan stále žije ve svém rodném domě s milovanou kočkou. Stejně jako po celý svůj život, ani nyní nemá přítele, s nímž by svůj příbytek sdílela, ačkoliv již jako slavná ve svých třiapadesáti letech potkala svoji první skutečnou lásku. Vztah ale po nějaké době skončil tak nečekaně, jak začal, a Susan zůstala opět sama. Na nedostatek kontaktu s lidmi a obdivovateli si ale stěžovat nemůže, i když pandemie covidu samozřejmě poznamenala i její kariéru a život. Jak ale sama prohlásila, hodlá se zase co nejdříve vrátit před diváky a zpěvu se chce věnovat až do svých sedmdesáti let.

Čeho se bojí Susan Boyle?

Zdá se, že jak o současnosti, tak i o své budoucnosti má Susan Boyle jasnou představu. Z čeho má ale obavy? Její noční můrou zůstávají vzpomínky na dobu těsně před soutěží, kdy žila doslova nuzně. Proto má i dnes jasno: ”Moje cíle jsou jednoduché. Mít kolem sebe dobré přátele a rodinu a užít si část peněz, které jsem vydělala, v rozumné míře, a zajistit, že se už nikdy nebudu muset starat o placení plynu a elektřiny." Kolik dalších umělců a multimilionářů, jako je nyní (dříve vysmívaná) “Simply Susan”, si dokáže svoje priority srovnat podobně?

Zdroj: Susanboylemusic, The Netline, The Guardian, en.wikipedia

KAM DÁL: Debra (28): Dítě jí unesli, ještě než se stačilo narodit. Z rodiny zbyly jen trosky