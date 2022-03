Debra (28): Dítě jí unesli, ještě než se stačilo narodit. Z rodiny zbyly jen trosky

Debra Evansová čekala už svoje čtvrté dítě, tentokrát s Lavrenem Wardem. Ten byl otcem i jejího prozatím nejmladšího dítěte, osmnáctiměsíčního syna Jordana. Kromě něj měla ještě z předchozího vztahu sedmiletého Joshuu a desetiletou Samanthu. To, co se stalo jen tři dny před plánovaným porodem čtvrtého Debřina potomka, syna Elijaha, se zdá být neuvěřitelné. Bohužel se ale tento příběh stoprocentně zakládá na pravdě.

Neuvěřitelný nápad a ještě šílenější akce

Otec dítěte Laverne Ward měl tou dobou už zákaz vstupu do domu kvůli předchozímu domácímu násilí, což ale bohužel nezabránilo následujícím událostem. Jeho sestřenice, osmadvacetiletá Jacqueline Williamsová a její dvaadvacetiletý přítel Fedell Caffey si přáli mít dítě. I když měla Jacqueline z minulosti tři děti, Fedell chtěl vychovávat alespoň jednoho potomka od nemluvněte. Nedařilo se jim ale počít, a tak Ward přišel s nápadem, kde k dítěti přijít. Trojice se vydala k Evansové s plánem, že od ní její ještě nenarozené dítě hned po porodu koupí za 2 000 dolarů. Na to budoucí matka samozřejmě nechtěla přistoupit - a tím si bohužel podepsala krutý ortel.

Dvě vraždy v domě

V tu chvíli Fedell Caffey bez váhání vytáhl pistoli a těhotnou ženu střelil. Spolu s Wardem se pak ještě krutě zbavili i desetileté Samanthy a na řadu přišel další šílený čin. Nebohé Debře doslova rozpárali břicho nůžkami a vyjmuli dítě, které mělo podle plánu přijít na svět jen o tři dny později. I přes tento neuvěřitelný zásah alespoň maličký Elijah přežil. Svoji matku ani starší sestru už ale nikdy uvidět nemohl.

Osudný pokus o útěk

Vrazi byli ještě v domě, když se z úkrytu pokusil utéct sedmiletý Joshua. Násilníci se domnívali, že chlapec o ničem neví, a proto mu namluvili, že matku odvezli do nemocnice a předali jej dalšímu známému se žádostí, aby se o něj postaral. I jemu namluvili podobný příběh. Jenomže Joshua se bohužel ze svého šoku vzpamatoval a po proplakané noci požádal svého dočasného pečovatele o pomoc. Jakmile se kumpáni dozvěděli, že malý kluk o všem, co se v domě stalo, ví a mohl by je prozradit, dlouho neváhali a ten den se stal posledním i pro sedmiletého bratra uneseného novorozeněte. Jak je možné, že se dospělí lidé odváží k tak ohavným činům, naštěstí snad téměř nikdo nepochopí.

Neopatrný vrah

Vyšetřování, které vedlo k odhalení zločinců, vlastně odstartoval sám Ward, který po vraždě zavolal své dávné přítelkyni, aby ji varoval, že pokud neudělá, co si Ward přeje, stane se jí to samé jako Debře. Ona si to samozřejmě nenechala pro sebe a poskytla tak jedinečnou stopu k dopadení celé bandy. Dalším vodítkem, které ukazovalo právě na Warda a jeho známé, byla skutečnost, že jediným nezraněným dítětem v domě byl osmnáctiměsíční Jordan, tedy právě syn jednoho z vrahů. Zatímco jeho matku bez rozmýšlení dokázal doslova rozpárat, na synův život ani Ward nesáhl.

Na doživotí...

Netrvalo to dlouho a všichni tři bezohlední útočníci byli zatčeni. Jacqueline Williamsová a Fedell Caffey byli odsouzeni k trestu smrti a Ward dostal trest doživotí a ještě šedesát let vězení navíc - to pro jistotu… Později byly všechny tresty změněny na doživotí. A chlapci, kteří brutální útok přežili? Jen o několik měsíců později se dostali do péče svého dědečka Samuela Evanse, a tak alespoň oni měli možnost prožít svoje dětství jak jen to šlo v klidu, i když bohužel bez matky, kterou jim vzal jejich vlastní otec.

