Kruté osudy Putinových bratrů: Jak skončili Albert a Viktor a proč leží v neoznačeném hrobě?

Jak už to tak chodí, o soukromém životě diktátorů se toho svět dozvídá pramálo. A stejně je to i se současným nejmocnějším mužem Ruska Vladimirem Putinem, jehož rodina je prakticky tabu. Některé informace ale přece jen čas od času prozradí i on sám. Jak to bylo s tragickým osudem jeho dvou starších bratrů?