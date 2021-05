Babiš opět nesplnil slib: Praktici znovu dostali méně vakcín, předseda praktiků Šonka popisuje, jaké problémy to způsobí

„Je to velmi frustrující. Potíže s koordinací očkování a zásobováním praktiků vakcínami dlouhodobě dopadá jak na lékaře, tak na jejich pacienty, ochota se očkovat klesá, a to bohužel i u rizikových pacientů,“ říká předseda Sdružení praktických lékařů (SPL) MUDr. Petr Šonka.

Nevyužívají naše kapacity

Distributor podle něj nyní rovnou rezervuje polovinu dodávky na druhou dávku. Jen tak je schopen garantovat její včasné dodání a zabránit tomu, aby se lékaři a jejich pacienti neocitli v situaci, kdy ji nebudou mít ve správný čas k dispozici. Podle dat SPL praktičtí lékaři k 16. květnu aplikovali 485 000 dávek vakcín, z toho 33 000 vakcín Pfizer, 97 000 Moderny, 333 000 vakcín od Astry Zenecy a 22 000 vakcín Janssen od firmy Johnson & Johnson.

„Za posledních 12 týdnů od startu očkování jsme kvůli nedostatku vakcín naočkovali množství pacientů, které bychom zvládli za dva týdny, kdybychom mohli jet naplno. Stát vůbec nevyužil naše kapacity, tato čísla mohla vypadat jinak,“ doplňuje MUDr. Šonka. Podle nejnovějších dat praktici plně proočkovali 65 000 lidí starších 80 let, 222 000 lidí mezi 70–80 lety, 113 000 jedinců ve věku mezi 60–70 lety a 40 000 ve věkové kategorii 50–60 let.

Ministerstvo zabránilo distribuci vakcín

Kromě Moderny by v tomto týdnu měla do 384 ordinací putovat i vakcína od Johnson & Johnson. Dnes zasedá výbor České vakcinologické společnosti, který bude diskutovat o tom, zda doporučí, aby se v Česku vakcíny od Astry Zenecy a od Johnson & Johnson podávaly pouze lidem nad 50 let. Lékaři také připomínají, že podle stanoviska Evropské lékové agentury je možné vakcínu od firmy Pfizer skladovat i v ledničce při teplotě do 8 stupňů Celsia, a to otevírá dveře pro to, aby ji mohli dávat svým pacientům.

„Zdá se, že tomu není nakloněno ministerstvo zdravotnictví, které zabránilo distribuci vakcín Comirnaty do našich ordinací v Olomouckém kraji. Zde se fakultní nemocnice domluvila s praktiky a připravila se souhlasem kraje efektivní a bezpečný způsob distribuce vakcíny přímo do ordinací. MZČR to však údajně zakázalo. Tento krok v době, kdy se tempo očkování zpomaluje, nedává smysl. Z ministerstva jsme zatím vysvětlení nedostali,“ dodává MUDr. Šonka.

Všichni už jsou unaveni

Podle praktického lékaře a člena výboru Společnosti všeobecného lékařství MUDr. Cyrila Muchy tak vláda staví zbytečné bariéry a nevyužívá ochoty a schopností praktických lékařů.

„Všichni jsou z tohoto stavu unaveni, vidíme to v našich ordinacích, kde klesá zájem a k očkování se hlásí čím dál méně lidí. Dalším faktorem ovlivňujícím zájem o vakcíny je nižší počet nakažených koronavirem, lidé se tak už necítí bezprostředně ohroženi,“ říká MUDr. Cyril Mucha.

Klíčová role praktických lékařů

Jak uvádí místopředseda Mladých praktiků MUDr. Vojtěch Mucha, zájem veřejnosti by pomohla vzbudit kampaň. Spíše než přesvědčovací formu by však volil takovou, která by pacienty více informovala o přínosu a bezpečnosti vakcín.

Na tiskové konferenci také zmínil klíčovou roli praktických lékařů ve zdravotnictví do budoucna. „Primární péče umí vyřešit 80 % případů při 10% nákladech – v zahraničí, kde mají praktici větší kompetence, je to dokonce 90 %. Praktici v Česku ale stárnou, podle odhadů odejde do roku 2030 do důchodu třetina z asi 5 000 praktických lékařů,“ tvrdí MUDr. Vojtěch Mucha. Podle něj je nyní průměrný věk praktika 57 let a 40 % z nich má více než 60 let.

Stát brzdí generační obměnu

Přirozenou generační obměnu však může zbrzdit přístup státu. Běžně obměně pomáhají tzv. rezidenční místa, což jsou příspěvky ordinacím, kde se budoucí praktici školí. V letošním roce však stát vypsal místo obvyklých 150 rezidenčních míst pouze 100, přestože v minulých letech se každoročně atestovalo zhruba 190 mladých praktických lékařů.

„V letošním roce se na rezidenční místa přihlásilo dokonce 210 žadatelů. Nedostatek míst v kombinaci s různými byrokratickými překážkami může postupně významně ohrozit stabilitu generační obměny v primární péči,“ říká MUDr. Vojtěch Mucha. Přitom už dnes podle něj některé, zvláště odlehlé a venkovské regiony trpí nedostatkem praktiků a do budoucna by mohl být ještě větší problém je nahradit.

