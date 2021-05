David Koller: S novomanželkou mají společného nepřítele. Půvabná Anna jde po premiéru Babišovi

Legendární český hudebník David Koller oslavil vloni na podzim 60. narozeniny, což muselo kdekoho celkem překvapit. Takový věk by mu podle vzhledu jen těžko někdo hádal, navíc se stal před dvěma roky otcem třetího syna a nadále je velmi plodný i hudebně. Naposledy vydal singl Vězenkyně, kdy zhudebnil text Jáchyma Topola.

Příběh, který skladbu inspiroval, je velmi silný - vypráví o dívce, která v době minulého režimu kvůli zneužití svým otcem zabila. „Děsí mě, kolik násilí je stále mezi nejbližšími, v rodinách, a jak často bývá přehlížené asi i právě proto. V případě Vězenkyně vůbec nešlo o to vytvořit rádiový singl, ale silnou skladbu, která by si mohla najít své fanoušky na živých koncertech, na které se tolik těšíme,“ řekl k písničce pro play.cz David Koller.

Rekonstrukce rozbitého těla

Vystupování naživo se snad pomalu pro všechny hudebníky blíží a aby se Koller na pódiích cítil dobře, podstoupil v době covidové přestávky hned dvě operace. Prozradil to jako host ve vysílání rádia Expres FM, kam zavítal do Ranního klubu. Nechal si opravit rameno a koleno, která měl již delší čas v horším stavu z nehod na motorce. „Už nejezdím. Neseděl jsem na tom snad 10 let. Všechny kromě jedné motorky jsem prodal, na té poslední, závodní Suzuki, se prohání Jáchym. A já dělám, že to nevidím,“ řekl upřímně Koller, který na stroji seděl naposledy jeden deštivý večer, kdy se vracel domů z vystoupení. „Během té jediné cesty jsem měl třikrát namále, a když jsem přijel domů, bylo jasný, že to zítra vše prodám a už na to nesednu,“ řekl ve zkratce Miloši Pokornému, kterého překvapilo, že zpěvák už roky nepatří mezi motorkáře.

Holá hlava kvůli Stounům

Společně také zavzpomínali na koncert Rolling Stones, kdy jim v roce 1995 David Koller s kapelou Lucie předskakoval na pražském Strahově. „Byl jsem 14 dní úplně na nervy, vyvrcholilo to tím, že se jsem si oholil hlavu a z máničky byl rázem skinhead. Pamatuju si, jak jsme se na místo sjížděli třemi auty a každému z nich se něco stalo. Bránou borců jsme projeli všichni na laně a zklidnili jsme se až v zákulisí, kdy jsme se se Stouny osobně potkali,“ zavzpomínal lídr Lucie na dávné časy. Ty také byly spojeny s prezidentem Václavem Havlem a zcela jiným nastavením politické nálady v naší zemi.

Manželka jde po premiérovi

S tou současnou se David Koller jen tak smířit nedokáže, patří k hlasitým rebelům a nijak neskrývá svou averzi vůči současné vládě. V tom jsou si velmi blízcí s jeho třetí manželkou Annou, která je právničkou a dlouhodobě se zabývá střetem zájmů premiéra Andreje Babiše.

O nových skutečnostech k tématu a také o tom, proč by neměla současná vláda trestně stíhaného premiéra vybírat nového nejvyššího státního zástupce, promluví z pódia na demonstraci, která se koná ve čtvrtek na pražském Václavském náměstí pod názvem "Justici nedáme!"

