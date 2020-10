Česku hrozí další pandemie, tentokrát dluhová. Obce a kraje nesmí nést odpovědnost za rozhodnutí vlády

V rámci pozměňovacího návrhu poslance Andreje Babiše se mění pravidla o rozpočtové odpovědnosti a opět se rozvolňují ze 4 % na 6 %. To znamená, že do dluhové pasti jako Česká republika spadneme mnohem dříve, než se čekalo. Odhadem v roce 2027.

„Díky pozměňovacímu návrhu poslance Babiše, který ruší zdanění superhrubé mzdy se tento daňový balíček stane pořádným balíkem, který bude břemenem dalších vlád,“ říká poslankyně STAN Věra Kovářová.

Odnesou to obce a kraje

Největší výhrady máme k negativním dopadům na státní rozpočet i na rozpočty obcí a krajů. Dle vyčíslení dopadů návrhu čeká obce výpadek příjmů až 20 miliard a kraje 7 miliard.

„Po rozvratu udržitelného hospodaření našeho státu se teď vláda pokouší i o rozvrat hospodaření samospráv. Chceme od vlády jasně slyšet, jak takové výpadky příjmů obcí a krajů nahradí. Nezbyde jim v rozpočtu na žádné investice, které mají připravené, ale může to ohrozit i jejich provozní činnost,“ upozorňuje členka rozpočtového výboru sněmovny Kovářová a dodává: „Máme připravený pozměňovací návrh, který bude tyto výpadky samospráv kompenzovat. Obce a kraje nemohou nést následky rozhodnutí vlády na svých bedrech. Zároveň podáme návrh, který vyjme z návrhu poslance Babiše rozvolnění rozpočtové odpovědnosti, které je neodpovědné i v době krize.“

Dluhová pandemie je dalším ohrožením

„Pod stávající pandemií koronaviru bobtná dosud nepříliš viditelné ohrožení. Pandemie exekucí, která nás bude provázet dalšími měsíci i roky. Pandemie osobních bankrotů a ekonomických problémů mnoha lidí,“ uvádí na tiskové konferenci předseda poslaneckého klubu STAN Jan Farský.

Podle informací z některých médií se ministryně spravedlnosti Marie Benešová chystá ke stažení návrhu na změnu insolvenčního zákona. „Při první vlně jsme se skupinou poslanců navrhli balíček týkající se insolvencí, který se podařilo prosadit. Teď je ale nutné do toho razantně vkročit znovu, pokračovat v projednávání novely exekučního řádu a co nejdříve ji schválit. Je potřeba jednat rychle a připravit se na ekonomický propad nejzranitelnějších a podat jim pomocnou ruku, aby mohli vidět světlo na konci tunelu. Budeme usilovat o to, aby projednávání novely pokračovalo,“ doplňuje Farský.

