Ministerstvo zdravotnictví tlačí mezi lid eRoušku, ten jí nevěří. Nechce být fízlován a chybí mu základní informace

Šéfová hygienických stanic Rážová rozesílá sms zprávy a prosí o instalaci aplikace a lidé se diví, odkud má jejich číslo. To je problém číslo 1, lidé se zprávy bojí, nikdo nevysvětlil, jak to, že má paní Rážová jejich číslo. Přitom je to jednoduché, paní Rážová nesedí nad telefonním seznamem a nehledá, kde kdo bydlí a jaké má číslo. Jde o dohodu s operátory a o neadresnou rozesílku. To se přece mohlo do zprávy napsat. To profesor Prymula ve večerním projevu své kroky aspoň trochu vysvětlil.

Problém číslo 2: první verze eRoušky

První verze eRoušky se moc nepodařila, vybíjela telefony a hlavně opravdu dávala vládě informace, kde kdo je. A k tomu ještě padala. Prostě špatně vymyšlený projekt, který měl víc záporů než kladů. Vláda ho pochopitelně prohlašovala za skvělou součást chytré karantény, a tak se aplikace ve verzi jedna stala zcela nedůvěryhodnou.

Druhá verze je nejspíš kvalitní a bezpečná

"Dvojka" je úplně jiná, s tou první nemá nic společného. Prostě řečeno, někdo přemýšlel a využil kvalitní základ, jde o projekt Google a Apple. Aplikace už pracuje s anonymizovanými údaji, vláda nic nevyčte o tom, kde a s kým jste byli, a ani nevybíjí tolik baterie telefonu. Na druhé straně je třeba říct, že Google i Apple jsou také "velcí bratři", ale aspoň ne vládní a nezakleknou na vás.

Důvěra je základ. Věříme vládě?

Kdyby předstoupil nezávislý expert, který by jednoduše a jasně vysvětlil národu, že aplikace je bezpečná a co všechno dělá, tak si ji lidé rádi nainstalují a pomohou s lividací pandemie. Jenže to jde jen v atmosféře důvěry a tu premiér Andrej Babiš opravdu nevytváří.

Co říkali lidé v anketě

Dotazování jsme provedli na vzorku osob s minimálně středním vzděláním. 35 % respondentů mělo vysokoškolské vzdělání. Aplikaci eRouška bylo ochotno nainstalovat 28 % osob, většinou se znalostí IT nebo s vysokou mírou sociální zodpovědnosti. Ostatní respondenti odmítli, hlavní důvody byly

Nechci být fízlován

Padá to

Žere to baterky

Nevěřím, že to k něčemu je, když se netrasuje

Nechci, aby Babiš věděl, kde jsem. Stačí, že ví, kolik jsem měl piv

Je jasné, že problém je v tom, že vláda opět rozumně nekomunikuje, nevysvětluje. A jen dělá zmatečná a nesrozumitelná rozhodnutí. Škoda, že takhle zazdí i dobrý projekt.

Jak eRouška funguje?

Pokud ji máte zapnutou, jednou za den vygeneruje náhodný klíč TEK (Temporary Exposure Key), který uloží do vašeho mobilu a z něj poté generuje identifikátory RPI (Rolling Proximity Identifier). Tyto identifikátory vysílají deset až dvacet minut pomocí bluetooth signál a také sledují RPI vydávané jinými mobily kolem.

Jste pozitivní?

Když jste pozitivní na nový typ koronaviru, dostanete na hygienické stanici autorizační kód. Díky němu se na bázi dobrovolnosti pustíte do nahrání historie TEK ze své eRoušky. Maximum jsou dva týdny. Nahrávání probíhá na server, kde si data „vezmou“ další eRoušky a vyhodnotí, jestli proběhl "nedovolený" styk. Vše se děje díky systému ENS (Exposure Notifications System), jenž byl vyvinut firmami Apple a Google. Vše podléhá velmi přísným pravidlům, sběr data například k reklamním účelům je přísně zakázaný.

Ochrana soukromí

To je zásadní rozdíl mezi eRouškou 1.0. Dvojka rizikové kontakty vyhodnocuje rovnou v mobilech a uživatel dostane notifikaci. Lékaři ani nikdo jiný se o ní nedozvědí, pokud je "postižený" jedinec nekontaktuje sám.

Z toho plyne, že nemusíte v aplikaci psát mail, telefonní číslo ani další údaje, aby fungovala. Nikdo neumí dát dohromady čísla a konkrétní osoby, nikdo se nedostane ke kontaktům jednotlivých uživatelů a tak dále.

Jeden nedostatek zůstal

Nová eRouška se blíží dokonalosti, ještě jí ale něco chybí. Na mobilech se systémem Android je nutné zapnout polohové služby, takže firma Google může snadno zjistit polohu pomocí GPS v případě, že nezakážete určení polohy v nastavení.

A ještě jedna věc, která pramení z nutnosti mít zapnutý bluetooth. Existuje zde tedy riziko pasivního sledování, a to hlavně ve chvíli, kdy disponujete starším modelem telefonu. I přes drobné nedostatky je však jasné, že eRouška 2.0 je mnohem lepší než její předchůdkyně a každý zodpovědný občan by ji měl mít nainstalovanou.

KAM DÁL: Moderátor Musil: Nechápu, co se tu teď kolem roušek děje. Rozumný člověk pochopí, že i při rýmě je rouška fajn.