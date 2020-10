Moderátor Musil: Nechápu, co se tu teď kolem roušek děje. Rozumný člověk pochopí, že i při rýmě je rouška fajn

Honzo, jak vnímáš celou situaci kolem koronaviru?

Nerad se pouštím do polemiky a úvah. Člověk, který si projde nemocnicí, má pohled samozřejmě jiný než ten, kdo neokusil bolest a strach. Nákaze se snažím vyhnout a dělám pro to maximum. A jestli žádáme boj? Nemyslím si, že je to boj. Jako lidi jsme byli na počátku ostražití a teď v tom hledáme jen to, co nám vadí. Ostražitost vymizela a mám pocit, že slovo ohleduplnost by mělo být na prvním místě.

Jak jsi prožil krizové jarní měsíce?

Jednoduše řečeno doma. Prostě jsme byli doma sami dva a zvířata.

Nelezli jste si na nervy, čím jste se zabavili?

Nelezli. My si na nervy nelezeme. Máme zahradu, což je výhoda, a viděli jsme tolik seriálů a filmů jako nikdy před tím.

Co ty a roušky? Jak se stavíš k tomuto propíranému tématu?

Rouška mi nevadí a je důležitá u všech respirační nemocí. Člověk, který hodně cestuje, se s tím setkával už dříve u každého, byť měl jen rýmu. Takže nerozumím tomu, co se teď kolem roušek děje. A v zásadě mi nejde o koronavir. Rozumný člověk prostě pochopí, že i při rýmě je rouška fajn.

Umíš šetřit? Spousta tvých kolegů se potýkala s finančními problémy po výpadku pravidelného příjmu. Ty na takovéto nenadálé situace myslíš?

Je mi 53, mám rodinu a povinnosti. Ano, umím šetřit. Naštěstí jsem se to naučil.

Ovlivnila hodně tvou práci koronakrize?

Ano. Tak jako většinu v mé branži.

Pojďme to trochu odlehčit a pobavit se o zahradě, o kterou s Kubou s láskou pečujete. Jak ji teď připravuješ na nadcházející zimu?

Tak jako každý rok běžnou údržbou. Méně zaléváme, některé květiny a cibulky se musí zazimovat, něco se musí zabalit a něco ostříhat. Ten zbytek přezimuje tak, jak je, a na jaře dostane svoji dávku péče.

Čemu se u vás letos v létě dařilo? Zavařovali jste, pekli?

Nezavařujeme, ale jinak se daří na zahradě všemu. Máme ovoce i zeleninu, takže nouzí rozhodně netrpíme. (smích)

Další vaší společnou manželskou vášní je cestování. Jak jste letos řešili dovolenou? Cizina nebo Čechy?

Léto jsme byli bez cest vyjma červencového Slovenska, kde žijí Jakubovi rodiče. Ty jsme navštívili v Košicích. Teď se prostě cestovat moc nevyplácí. Není to ono.

Před pár týdny jste s Kubou oslavili čtyřleté výročí svatby. Když jste se brali, mnoho lidí vám nedávalo kvůli věkovému rozdílu moc šancí, přesto jste stále spolu, bez jakýchkoliv skandálů a zdá se, že i šťastní a zamilovaní. Jak to děláte?

Žijeme pro sebe a svoji rodinu a nedáme na to, co si kdo myslí a říká. Lidé kolem nás nás berou a fandí nám. Ten zbytek, co něco řeší, nás nezajímá.

Úžasně se oba staráte, jak říkáte, o vaše vnučky, nepřemýšleli jste nad svým potomkem?

Já svoje děti, jak víš, mám a vnoučata budeme mít brzy tři, takže se nenudíme. (smích) Jestli jednou bude chtít někdo z naší dvojice potomka - bude to Jakub. No uvidíme.

Co teď plánuješ, Honzo, na co se můžou tvoji příznivci na podzim těšit?

Před vánočníma svátkama vyjde vánoční CD. Myslím si, že fanoušky potěší. Nejsem sice typický zpěvák, ale Vánoce jsou o atmosféře a zamyšlení. Přesně o tom bude deska s názvem "Pár zimních slov".

