Hamáček: Bartoš není připraven na funkci premiéra. Proč? Protože Rusko

Pokud by v říjnových volbách platily stávající průzkumy, koalice Pirátů a STAN by je s poměrně velkým náskokem vyhrála. Ivan Bartoš by pak měl velkou šanci stát se premiérem České republiky.

Velmi rád se budu mýlit

Podle Jana Hamáčka by to ale nebylo moudré řešení. „Kandidát na premiéra ukazuje, jak je nepřipraven na výkon tak odpovědné funkce. Nic neodkládáme, jen jsme dali Ruské federaci šanci věc vyřešit,“ konstatoval předseda ČSSD.

Ještě donedávna úřadujícího ministra zahraničí rozlítil Bartošův komentář na Twitteru: „Obavám se toho, že čas hraje spíše proti naši diplomacii a odkládání razantní reakce povede nakonec k tomu, že se nepodaří paritního zastoupeni dosáhnout. Velmi rád se budu mýlit. Ostatně okamžitá odmítavá reakce ruské strany ukazuje, že onen mezikrok byl spíše nadbytečný.“

Snad je připraven alespoň pan Hamáček. I když, není to v jeho případě zbytečné?

Míč je zpět na straně Čechů

Kdo z nich měl pravdu? Hamáček, který by celkem alibisticky, ale zřejmě podle diplomatických nót, nechal ruské straně šanci alespoň částečně "napravit škody" a vzít zpět české diplomaty? Nebo Bartoš, pro kterého to byl jen zbytečný krok a plýtvání časem?

V každém případě ultimátum ruské straně vypršelo. Nestalo se vůbec nic. Konat teď tedy musí strana česká, a to nejspíš ústy nového ministra zahraničí Kulhánka.

