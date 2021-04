Pryč s Rosatomem, má jasno většina politiků a expertů. Někteří by však s vyloučením ještě počkali

Ruský Rosatom by se neměl na výstavbě dalších jaderných zařízeních v ČR podílet a rozhodnutí vlády je jediné správné. Myslí si bývalý náčelník Generálního štábu Armády ČR Jiří Šedivý. „Bohužel, samo Rusko se vylučuje z takovýchto obchodů právě svým násilným způsobem jednání k partnerům.“

Podle generála se to ukázalo již v minulosti ve Velké Británii, Itálii, Bulharsku, Černé Hoře a dalších zemích. „Příkladů je mnoho. Nemůžeme být v tak citlivém oboru, jako je jaderná energetika, závislí na partnerovi, který nerespektuje základní normy mezinárodních vztahů,“ doplnil pro Čtidoma.cz.

Co říkají politici?

MARIAN JUREČKA (KDU-ČSL)

Vyloučení Ruska jako možného dodavatele jaderné elektrárny Dukovany je správné. Se zemí, která u nás páchá teroristickou činnost, nelze spolupracovat na tak zásadních projektech!

PAVEL ŽÁČEK (ODS)

Jsem přesvědčen, že je to správné rozhodnutá. I sám místopředseda vlády a podvojný ministr Karel Havlíček pochopil, že musí okamžitě přestat hájit Rosatom, aby nebyl označen za ruského agenta.

VÍT RAKUŠAN (STAN)

Nerozumím tomu, proč ministr Havlíček říkal, že Rosatom je „takřka vyloučen“ z tendru na dostavbu Dukovan. Po tomto víkendu by měl být Rosatom ZCELA vyloučen z výstavby nového bloku naší jaderné elektrárny, takže tento krok vnímám jako jediný možný.

TOMÁŠ CZERNIN (TOP 09)

Ruští agenti zřejmě způsobili smrt českých občanů na našem území. Vypovězení ruských diplomatů je minimum. Vyřazení Ruska z jakýchkoli klíčových státních zakázek musí následovat. Rusko je říše zla!

JIŘÍ DOLEJŠ (KSČM)

Cíl byl tedy splněn? Tak by cvičení mohlo skončit.

RADOVAN VÍCH (SPD)

Podle mě je to až na rozhodnutí vlády, která vzejde z říjnových voleb a také na jasných a přesvědčivých důkazech o zapojení agentů ruské federace do výbuchu ve Vrběticích v roce 2014. Ty zatím předloženy nebyly.

JAN ŘEHOUNEK (ANO)

Do této chvíle jsem zohledňoval v dostavbě JE Dukovany spíše ekonomické, finanční a potažmo hospodářské hledisko jako celek (co nejlepší nabídka za co nejlepší cenu pro stát a naše obyvatele). Nyní jsem přesvědčen, že účast ruské státní korporace Rosatom (s napojením na bezpečnostní složky Ruska) by bylo velkým rizikem pro naši zemi.

MAREK VÝBORNÝ (KDU-ČSL)

Rusko nese odpovědnost za smrt našich občanů ve Vrběticích. Snad už každý pochopí, jak důležité jsou naše euroatlantické vazby. A i parta Zeman - Havlíček a další zapomenou, že bychom Rusy pustili do Dukovan!

HELENA LANGŠÁDLOVÁ (TOP 09)

Mnoho měsíců jsem usilovala o vyřazení Rosatomu z tendru na dostavbu Dukovany a konečně se tak stalo. Jen je mi líto, že pan ministr Havlíček k takovému názoru došel až po prokázání ruské účasti na výbuchu českého muničního skladu. Tajné služby totiž měly pravdu celou dobu.

KAREL KREJZA (ODS)

Ten měl být vyloučen už dávno. Nicméně jadernou energetiku ČR v každém případě potřebuje.

PAVEL FISCHER (senátor)

Každý, kdo tvrdil, že jaderné Dukovany mají stavět firmy z rizikových zemí jako Rusko, musí ve světle posledních událostí opravit názor. Nejde tu o obchodní záležitosti. Věc národní bezpečnosti musí mít absolutní prioritu.

