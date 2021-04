Vyslovit nedůvěru vládě? Nedávejme Zemanovi moc rozhodovat, říkají Bartoš s Rakušanem a popisují lepší řešení

Na stole je několik variant. Za prvé dovládne současný kabinet Andreje Babiše, aniž by se událo jakékoli politické zemětřesení. Podle některých politologů, jako je například Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze, je tento scénář nejpravděpodobnější. Vládnoucí koalice by neprosadila žádný zákon, aniž by si dojednala podporu mimo poslance ANO a ČSSD.

Jaké další varianty existují?

Pak je tu možnost vyslovení nedůvěry vládě. Ta následně podá demisi do rukou prezidenta republiky. Miloš Zeman se tak dostává zásadně do hry. Babiš by do rukou hlavy státu předal demisi celého kabinetu, ten by ho však mohl pověřit, aby vládl až do doby, než jmenuje nového premiéra. Klidně tedy až do řádných voleb na začátku října.

Nebo by Zeman Babiše k vládnutí nepustil a určil by úřednickou vládu, což je třetí možnost. „Vyslovovat nedůvěru vládě za nás není nejlepší nápad. Prezident buď nechá dovládnout Babiše bez důvěry, nebo vytáhne z klobouku nějakou svoji vládu,“ řekl Čtidoma.cz předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

S tím souhlasí i šéf Pirátů Ivan Bartoš: „Vyslovení nedůvěry by znamenalo faktické předání moci do rukou prezidenta Zemana, který již deklaroval, že nechá dovládnout vládu Andreje Babiše i bez důvěry.“

Moc do rukou lidí, ne Zemana

Podle Rakušana i Bartoše tak dává mnohem větší smysl Sněmovnu rozpustit. „Moc by tak přešla do rukou voličů, aby rozhodli ve volbách. Prezident by nedostal prostor ke svým nápadům. O to budeme usilovat, jakmile bude schválen volební zákon,“ doplnil pro Čtidoma.cz Rakušan.

Právě chybějící volební zákon ale může být nakonec tím jazýčkem na vahách, proč zkrátka dovládne Andrej Babiš přesto, že si o jeho vládě může myslet kdokoli cokoli. Případná Ústavní krize je totiž ještě daleko větší strašák.

