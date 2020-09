Jan Jakob: Kampaň ČSSD je závádějící, milion pracovních míst v kraji ani nemáme

Největšími "přeborníky" v předvolební mystifikaci jsou v hnutí ANO. Zejména neexistující nemocnice, které se jejich odborníkům podařilo modernizovat, to chce pořádnou dávku fantazie. Ovšem ani další koaliční strany si s nimi v ničem nezadají. Možná nějaký středočeský virus, který se nekontrolovatelně šíří.

Také ČSSD totiž vyrukovala se slušnou fantazií. Z billboardů na nás shlíží kandidát na hejtmana Robin Povšík a kandidátka do krajského zastupitelstva Aneta Heřmanová. Snaží se tvrdit, že si mohou "odškrtnout" 1 milion zachráněných pracovních míst.

Zavádějící a populistické

„Tento billboard je zcela zavádějící a populistický ze dvou hledisek. Středočeský kraj má přibližně 1 milion a 385 tisíc obyvatel, takže milion zaměstnanců tady není,“ kroutí hlavou Jan Jakob z TOP 09, který vede kandidátku Spojenců pro SČ kraj a pokračuje: „Dále není jasné, o jaký milion pracovních míst se jedná. Patrně má jít o umělé udržování pracovních míst v rámci programu Antivirus, na který patrně naváže kurzarbeit. Jsem přesvědčen, že takovéto umělé udržování pracovních míst, která vlastně již fakticky neexistují, je kontraproduktivní.“

Podle starosty Roztok je taková státní podpora nesmyslná. „Jakmile skončí, dojde ke skokovému navýšení nezaměstnanosti a pro ekonomiku to bude šok. Kurzarbeit má smysl jen v období nejtěžší krize pro její překonání. Těžko nyní odhadovat další vývoj epidemie, proto neříkám striktní ne,“ má jasno.

Co konkrétně by zlepšil?

Kritika je jedna věc. Ovšem je třeba také předkládat řešení, která jsou pro Středočeský kraj přínosná. Proto jsme i od Jakoba chtěli slyšet, co konkrétně by on zlepšil a jaké priority by coby hejtman měl.

„Už nyní je ale potřeba podporovat změnu struktury naší ekonomiky směrem k inovacím a digitalizaci. To jsou obory, které mají ohromný potenciál. Je tedy nezbytné podpořit podnikatelskou sféru v oblasti inovativních řešení umožnit zaměstnavatelům, aby mohli flexibilněji vytvářet nová pracovní místa. To se nám v budoucnosti, na rozdíl od umělého udržování neexistujících pracovních míst, mnohonásobně vyplatí,“ doplnil Jakob.

